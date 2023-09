Una escena de La tardor no arriba mai

Lali Álvarez diu que "fa vint anys vivia en un carreró de l'antic call jueu de Barcelona i davant de casa meva podia veure una pintada sobre la paret del davant que em removia l'ànima." «Quants familiars -deia- t'han de matar per convertir-te en terrorista?». Justament en aquesta mateixa època vaig llegir Els justos de Camus, una obra que em va deixar impresa a la consciència una altra pregunta: "fins a quin punt hi ha uns límits en l'ús de la violència?". Un interrogant que amb seguretat es plantegen tots aquells que estan disposats a cometre accions terroristes, encara que ens temem que amb gairebé tota seguretat sempre troben alguna resposta adequada per justificar-ne les accions. En tot cas, la disjuntiva és un punt de partida excel·lent per a qualsevol proposta narrativa o dramàtica, com va ser el cas de l'escriptor francoalgerià sobre el qual degué, sens dubte, pesar l'experiència pròpia haguda durant el període de la seva vida en què va militar durant la segona guerra mundial a la resistència.



Álvarez ha seguit a “La tardor no arriba nunca” (Teatre del Raval) aquella pauta traslladant-la a un lloc i moment indeterminats, encara que contemporanis, i situant davant d'aquest problema de consciència un grup de joves entossudits a cometre un crim capaç d'atreure la atenció cap als seus objectius, no gaire aclarits per l'autora, tractant de remoure consciències. Una acció que posa en dubte la possibilitat d'afectar tercers innocents, cosa que ens recorda la decisió dels aviadors antimonàrquics que van voler bombardejar el palau reial de Madrid el 1930 i van avortar la seva acció quan van albirar nens jugant a la plaça veïna d'Orient. .



El text de “El tardor no arriba mai” és coral, per la qual cosa no hi ha un protagonista excel·lent, ja que cada personatge -ni tan sols la persona encarregada de cocar l'artefacte explosiu- adquireix la seva pròpia notorietat. I el més notable és que aquest eix narratiu, profundament dramàtic com cal col·legir de la seva temàtica, s'ha transformat en un muntatge en què Álvarez ha inclòs alguns números musicals amb la seva corresponent coreografia, bé que sumària Una forma de destensar la cruesa del relat o una simple nota d'originalitat? Com també ens va submergir en el dubte l'ús com a eines luminotècniques de modestes llanternes amb què s'il·lumina el rostre de personatges en determinats moments. Innovació imaginativa o manca de focus adequats?



L'autora i la directora ha comptat amb la col·laboració dels components de La Nova Companyia. Set actrius i dos actors que desenvolupen el seu treball interpretatiu, tant sobre l'escenari convencional propi d'un teatre a la italiana, com és la sala del Raval, com a les escales d'accés o al pati de butaques. Tot això amb un ritme força trepidant i sens dubte amb un esforç personal digne de reconeixement. Això no exclou que predomini una certa sensació de projecte escolar de final de curs.