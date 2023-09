El seu llegat inigualable perdurarà a la memòria dels seus seguidors i col·legues. EP

El presentador Pepe Domingo Castaño ha mort a Madrid aquest diumenge a la matinada als 80 anys, segons ha informat la Cadena Cope.

El popular presentador de ràdio ha mort a l'Hospital de la Sarsuela de Madrid de manera sobtada, envoltat dels seus, segons ha explicat l'emissora.

Pepe Domingo Castaño, una de les veus més recognoscibles de les ones espanyols, era un dels principals conductors del programa Temps de Joc, l'espai esportiu de la COPE.

"El dia que no volíem mai que arribés ha arribat. Aquesta matinada ha mort Pepe Domingo Castaño als 80 anys. No sabem què dir perquè Pepe per a nosaltres ho era tot", ha publicat el programa Temps de Joc al seu compte de X (antiga Twitter).

"La ràdio ja mai tornarà a sonar igual sense tu. Aquesta família ja mai tornarà a bategar igual sense tu però, per tu, seguirem* Encara no sabem com ho farem però seguirem omplint el buit que ens deixes amb vida i ràdio. T'estimem Pepe, t'estimem i t'estimarem sempre com tu ens has ensenyat, amb alegria i units”, subratlla el missatge publicat per Tiempo de Juego.