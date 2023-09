Potser a molts dels nostres lectors no els soni el nom de Suzhou, una ciutat de la República Popular de la Xina situada cap el riu Yangtsé i no gaire lluny de Xangai, de la qual n'hi haurà prou amb dir que s'estén sobre més de 8.000 quilòmetres quadrats de que acull per sobre dels deu milions d'habitants. Més que molts dels països amb seient a l'Assemblea General de l'ONU. Doncs bé, d'aquesta ciutat el nom de la qual reconec humilment que em resultava desconegut fins ahir mateix, ens ha arribat a Barcelona durant tan sols dos dies la seva principal formació coreogràfica, el Sozhou Ballet Theatre, en una operació que, tenint en compte la seva brevíssima presència per aquests pagaments, més aviat sembla una operació de màrqueting turístic i comercial que una estada artística amb pretensions de deixar alguna empremta.

El cas és que “Essències de la Xina”, que tal és el títol de l'espectacle que han presentat, bé hauria merescut una estada més llarga i això per diverses raons. Tot i que el públic barceloní compta amb un percentatge gens menyspreable d'aficionats a la dansa, la veritat és que a oferta d'espectacles sol estar constreta principalment al reportori clàssic, amb alguna incursió al contemporani i esporàdicament al folklòric. Gairebé sempre a càrrec de companyies europees -fins a la recent invasió d'Ucraïna, amb prevalença de les russes o pseudo russes- o, en tot cas, americanes. L'art coreogràfic d'Extrem Orient ens és, doncs, pràcticament desconegut. Heus aquí una bona raó per conèixer aquesta companyia procedent de la Xina continental.

Però és que a més la companyia de Suzhou acredita una excel·lent formació tècnica que es va manifestar a les dues parts de les seves “Essències de la Xina”, títol una mica equívoc al nostre modest semblar ja que convida a pensar en un espectacle de caràcter folklòric, cosa que no és el cas. Ben al contrari, és, en tota la seva integritat, un espectacle en part de dansa clàssica i en part contemporània, amb una primera part formada per algunes peces a càrrec de solistes –individuals o en parella– i d'altres de l'elenc femení de la companyia. I una segona part dedicada en la seva integritat a “La consagració de la primavera” de Stravinski en què intervé tota la formació -quaranta ballarins d'un i altre sexe- executant amb força i inspiració una coreografia de Glen Tetley i escenificació d'Alexander Zaitsev, i aconseguint una execució coral impecable de forta empremta contemporània.

Tot i que la globalitat de l'espectacle va resultar excel·lent ens vam permetre destacar una peça que ens va cridar particularment l'atenció. Va ser precisament aquella amb què es va iniciar la funció: “El somni imaginat”, potser la peça coral més “xinesa” de totes -hi va haver altres per a solistes- potser per la música de Zhou Youliang i coreografia de We Saowiei i, no obstant, interpretada amb ballet de puntes encara que, això sí, sense tutús, substituïts per unes faldilles turmelleres més decoroses.

Em temo que si la sinistra Jiang Quing, vídua de Mao, promotora de la revolució cultural i de les avorrides òpera i ballet “revolucionaris”, hagués vist “Essències de la Xina” i escoltat les músiques de Ravel i Stravinsky, amb seguretat li hauria produït un jamacuc...