La temporada de dansa de Terrassa ha reprès les seves activitats amb la reposició d'una producció que va ser estrenada el 2018. Es tracta de la versió de “Carmina Burana” que va muntar Marta Rovira per a la seva Crea Dance Company i que, interpretada pels dotze components de aquesta formació va comptar amb un suport excepcional: la música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès dirigida pel mestre Xavier Puig i una massa coral formada ni més ni menys que per cinc agrupacions: els cors de cambra Aglepta i de la Diputació gironina, el cor d'homes d'Igualada, la coral mixta i el cor de cambra de l'Auditori Enrique Granados. Amb tots aquests vímets és fàcil col·legir que l'espectacle ofert aquest darrer fi de si a LaFACT va reunir tots els elements necessaris per aconseguir un resultat sens dubte excel·lent.

L'auditori egarenc va adaptar la seva estructura i, abandonant la forma tradicional de teatre a la italiana, es va configurar al voltant de dos fronts de butaques al voltant d'un espai central que va ser on es va desenvolupar l'espectacle coreogràfic. Tot el centre d'atenció es va centrar, per tant, en aquest escenari on anaven apareixent per algun dels accessos els dotze ballarins que van interpretar, com a solistes, parelles o en forma coral, amb un vestuari parvo i senzill, i en tot cas amb un admirable mestratge cada peces de l'obra de Carl Orff inspirada, com se sap en velles llegendes medievals, demostrant el seu domini tant de les pautes pròpies de la dansa clàssica, com de les possibilitats de la contemporània i fins i tot dels recursos del breakdance.

La creativitat de Marta Rovira ha aconseguit configurar un espectacle magnificent on l'altíssim nivell tècnic dels components de la seva companyia va suscitar l'admiració dels espectadors. Hi va contribuir la impecable execució musical de l'Orquestra i les veus de la soprano Assumpta Mateu -esplèndida-, el contratenor Oriol Rosés i el baríton Toni Marsol, així com dels cors, que van estar impecablement conjuntats.

Amb Carmina Burana La FACT reprèn les seves activitats després del parèntesi estiuenc amb les millors perspectives i anuncia per a la resta de l'any les actuacions de la companyia d'Antonio Najarro (9 d'octubre), de la Marta Graham Company (27 d'octubre) i del Ballet de Kíev (18 i 19 de novembre) i la celebració de la Nit europea de la dansa (2 i 3 de desembre).