La banda pamplonica El Columpio Asesino es retira de la música amb una gira de comiat i revisant juntament amb altres artistes els èxits més grans que han llançat en les seves més de dues dècades de carrera, una que ha estat una "sorpresa" satisfactòria.

Els cantants d''El Columpio Asesino' Cristina Martínez i Álbaro Arizaleta posen per a Europa Press, a 18 de setembre de 2023, a Madrid (Espanya). - Ricardo Rubio - Europa Press

"No pensàvem que podíem viure de la música com ho hem fet tots aquests anys, fent el que volíem, sense condicions comercials, sent nosaltres mateixos", postil·la Álbaro Arizaleta (veu i bateria) en una entrevista amb Cristina Martínez (veu i guitarra) ).

L'artista subratlla que el reconegut grup, que completen Raúl Arizaleta (guitarra), Daniel Ulecia (baix) i Iñigo Sola (trompeta, percussions, sintetitzadors), "no es deixa res al tinter" en la seva trajectòria i incideix que aquest any era l'adequat per retirar-se perquè val més deixar-ho en un moment d'èxit: "Aquí a dalt, sense començar a caure".

La idea voletejava ja des de l'enregistrament del seu disc 'Ataque celeste' (2020), un treball que Arizaleta explica que "va costar molt" fer i, a més, es va emportar un cop "terrible" perquè es va llançar poc abans d'iniciar la pandèmia de la Covid-19.

L'"esgotament" que ja sentia el grup va créixer davant d'aquesta situació, cosa que va fer que la decisió de retirar-se s'"accelerés". "Sentíem que no teníem més força per enfrontar-nos a un disc següent, però estàvem en el nostre millor moment de la carrera", explica el vocalista sobre una decisió que es va prendre finalment amb satisfacció pel que va aconseguir.

Si bé aquest cansament a què fa referència la banda és el resultat d'un "cúmul" de moltes coses, els artistes apunten que, en part, va influir el no entendre cap a on va la indústria i la professió. "Abans aquesta professió era més romàntica" , diu Martínez, per lamentar el funcionament d'algunes plataformes de streaming pel repartiment de guanys als artistes o per l'imperatiu del nombre de reproduccions.

"Abans nosaltres no pensàvem en res d'això. A mi m'esgoten les xarxes socials i em sembla que l'artista hi perd moltíssim misteri. Hem perdut molta màgia", adverteix l'artista.

GIRA 'AMARGA BAIXA'

El que encara no ha perdut màgia ha estat el directe sobre l'escenari, i per això la banda va prendre la decisió de dur a terme la gira 'Amarga baixa', amb la qual ja ha recalat a Ciutat de Mèxic, Pamplona o Bilbao, continuarà per una quinzena de ciutats espanyoles i acabarà tornant a la capital navarresa a finals del 2023. El tour, amb més de vint dates, consta d'almenys vuit sold out.

Aquesta gira és la "final de tota una vida" per als membres del grup i atorga als assistents l'oportunitat d'emportar-se en físic el seu darrer treball, un vinil amb quatre temes. En concret, aquest recull les noves versions de 'Perlas', amb Pucho de Vetusta Morla; 'Diamants', amb Santi Balmes; 'Babel', amb Fermín Muguruza, i 'A l'esquena del mar', amb Amaral.

"D'alguna manera ens hem donat un caprici amb aquestes revisions", apunta Martínez, per defensar la cantant Eva Amaral dels missatges d'odi que ha rebut per xarxes socials després de mostrar el pit durant el seu darrer concert al festival Sonorama Ribera.

"Sembla que avancem, però anem cap enrere (...). Que hi hagi una igualtat, què més haurem de fer?", lamenta, unes paraules que comparteix Arizaleta, que defensa la "llibertat" que cadascú pugui fer “el que vulgui sobre l'escenari”.

En relació amb la llibertat i la censura, qüestionats per la seva postura respecte a les peticions d'intel·lectuals i ciutadans de no projectar al Festival de Cinema de Sant Sebastià el documental en què Jordi Évole entrevista exdirigent d'ETA 'Josu Ternera', els components d'El Columpio Asesino lamenten que temes com aquest siguin encara "intocables" a Espanya i consideren que la pel·lícula s'ha de poder emetre. "Primer que es vegi i tan bon punt es jutgi", indica el vocalista i guitarrista.

MÉS "DENÚNCIA" A LES CANÇONS

En aquest punt, Arizaleta avisa que troba a faltar en la música que més triomfa actualment un missatge "més compromès amb la societat". "Són més naïf en aquest sentit", assenyala, per afegir que li agradaria que es reflectirà en més cançons "la insatisfacció" i "denúncia" respecte als "temps que corren".

Tot i això, precisa que si un artista no té aquesta necessitat, és millor no fer-ho, i alerta que el "més perillós" seria que aquests es veiessin "empesos a no cantar" sobre determinades qüestions, deixant així en pitjors condicions una indústria que els components del grup consideren que, com tot, “té el seu costat fosc”.

"El que passa és que moltes vegades sembla que a la vida dels músics tot és festa o que com treballes en allò que poses tot el teu cor, és fàcil, però té el seu costat revers", ressalta el vocalista, que, malgrat tot , recorda amb plena satisfacció la trajectòria de la banda que en uns mesos conclourà la seva carrera després de més de dues dècades que romandran a la història pels seus èxits alternatius.