La nostra memòria sempre reté els noms més coneguts i per això queda destacada la presència a la sala Versus Glòries d'autors com Bernard Shaw, bé que en versió de Joan Oliver (“Tot fent Pigmalió”), José Sanchis Sinisterra (amb la lectura dramatitzada “Una artista del somni” passant per Neil Labute (“La forma de les coses”); intèrprets com Lloll Bertran i Dafnis Balduz i directors com Sergi Belbel o Marc Rosich. Tots ells i molts altres noms més apareixen a la nova programació que ha presentat Apunta Teatre, amb Jofre Bielsa i Ramón Godino al capdavant, per a aquest espai escènic de l'off Barcelona i de la xarxa de locals de proximitat “on el teatre batega”.

Tal com van comentar els seus responsables, al llarg de la temporada estaran presents nombrosos temes, com ara la família, l'amor, la comunitat lgtbiq+, l'ús de les xarxes socials, la importància de la comunicació i la llengua, la fragilitat de l'ésser humà davant de la soledat, el valor de la veritat, la llibertat d'expressió, l'art, les aparences, etc., així com personatges que lluiten contra els seus principis o tenen conflictes ètics i morals, familiars i d'identitat. Aquestes qüestions es materialitzaran a tota mena de gèneres, de la comèdia al drama i inclouran qüestions tan especials com la que plantejarà l'espectacle “Assange. El poder de la informació” de Díaz Conejo i Fernández Ruiz, en adaptació Joan Frank. La primera funció, ja en cartell, és “Rovira vs. Rodríguez”, de Clemente i Valente.

La temporada inclourà sis títols de teatre, dels quals quatre seran produccions pròpies, una coproducció i un altre en exhibició -amb dues reposicions-, a més de les funcions de dansa, que seguiran operatives, encara que bona part concentrades el mes de juliol.

Bielsa i Godino van expressar la seva satisfacció pels resultats de la temporada anterior en què, tal com va informar Rafael Rivas, hi va haver sis espectacles teatrals amb una mitjana d'ocupació del 67,4% i un total de 10.317 espectadors, fet que va suposar un increment del 44% d'espectadors i un 22% més de feina respecte a la temporada 21/22. Pel que fa a la dansa, es van presentar cinc companyies amb una mitjana d'ocupació de 62%, un total 1.361 espectadors i un increment del 12,7% d'ocupació compatible amb un descens del 18% d'espectadors per la reducció d'aforament la sala. En resum: un total de 222 funcions i 11.678 espectadors el que per a una sala de les seves dimensions són dígits molt satisfactoris.