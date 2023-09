Rosalía és una de les nominades. Foto: Europa Press

Rosalía, Alejandro Sanz, Omar Montes, Shakira, Karol G o Bizarrap són alguns dels artistes nominats a l'edició del 2023 dels Grammy Llatins, que es donaran a Sevilla el dia 16 de novembre.

La llista es va donar a conèixer ahir i hi brillen Shakira, Karol G i Camilo, que són els artistes amb més nominacions aquest any, encara que també hi ha altres noms il·lustres com Fito Páez, Carlos Vives i Fonseca, entre d'altres.

En aquesta edició, s'hi han incorporat tres noves categories: millor compositor de l'any, millor cançó de cantautor i millor interpretació urbana en llengua portuguesa.

Pablo Alborán, Quevedo, Beatriz Luengo, Arde Bogotà, Valeria Castro, Manuel Carrasco i Vanesa Martín són els altres artistes espanyols que optaran a emportar-se honors a la capital andalusa.