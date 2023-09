Baiona, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El director barceloní Juan Antonio Bayona ha celebrat l'elecció per part de l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya als premis Oscar de la seva pel·lícula La societat de la neu , una feina que li ha servit per tornar a rodar en espanyol després de 16 anys (i 7 sense rodar a Espanya), cosa que l'"emociona".

"Tornar a casa amb el teu equip en espanyol, amb actors del mateix idioma, va ser molt especial, però també m'ha posat a prova tota l'estona perquè ha estat una feina diària molt diferent. L'orfenat era la meva primera pel·lícula i la vaig rodar en espanyol i ara no volia que els meus companys em sentin com un estrany: visc a Barcelona i (aquesta elecció) m'emociona”, ha assenyalat davant de la premsa després de conèixer la decisió de l'Acadèmia.

"Estic molt orgullós de tota la feina que ha fet l'equip. Per mi és una pel·lícula d'actors, encara que tècnicament sigui molt complexa i m'hagi sentit molt vulnerable", ha indicat. De fet, Bayona ha fet broma d'haver rodat "una pel·lícula de Marvel feta tota per espanyols".

"Un executiu que ha vist la cinta estava molt sorprès amb els tretze minuts de crèdits i tots els noms en espanyol", ha comentat amb humor. A la cinta, on ha comptat també amb joves actors argentins i uruguaians, es tracta de "ficar-se a la pell" d'aquells que van viure el tràgic accident aeri a Los Andes.

De fet, l'actor Enzo Vogincic, que ha acompanyat Baiona aquest dimecres 20 de setembre, ha reconegut que va perdre aproximadament 20 quilos per rodar algunes escenes. "Des que comencem amb El orfanato i després Lo imposible, he apostat pel talent espanyol, fer pel·lícules competitives i mirar de tu a tu el que es fa fora. Per això és molt important el suport de l'Acadèmia i és un èxit compartit ", ha indicat.

Bayona ha ressaltat com va arribar a aquesta cinta, adaptació d'un llibre, passant per dues superproduccions com són El senyor dels Anells i Jurassic World . "Es gaudeix molt poder formar part de grans produccions, però el teu nom queda una mica a l'ombra del nom de la marca: necessitava tornar-me a trobar com a director", ha reconegut.

La societat de la neu s'ha rodat a diferents punts del món, sent en el cas d'Espanya a Granada i Madrid. Encara sense data d'estrena (Bayona ha apuntat que anirà a diversos festivals a l'octubre i al novembre i "aquí ja hi ha una pista"), la cinta produïda per Netflix ja compta amb "un pla preparat" de promoció a Hollywood que "caldrà que afinar".

RARA AVIS



"Hem d'intentar que la pel·lícula la vegi el nombre més gran d'acadèmics possible, perquè a diferència d'altres cintes, encara no s'ha estrenat. Ens assegurarem que la vegin per poder competir: hi ha un esquema de com es fa tot el procés i ara començarem a treballar-ho al detall”, ha assenyalat la productora Belén Atienza.

Preguntat sobre això de poder estar nominat en altres categories, el cineasta ha ironitzat demanant "anar primer amb la categoria internacional". "Aquesta pel·lícula és una 'rara avis', ens ha costat anys finançar una cosa així en espanyol. És un esforç per competir de tu a tu amb pel·lícules americanes i crec que estem per competir en altres categories", ha indicat.

També ha al·ludit a la possibilitat que la cerimònia dels Oscars no arribi a celebrar-se per la vaga de Hollywood. "No sé els detalls, però recolzo el sector i espero que se solucioni com més aviat millor. Hem estat literalment acabant la pel·lícula cada dia i no hem tingut temps de treure el cap fora i veure el que està passant", ha conclòs.