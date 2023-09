Una cinta perduda fa molt de temps amb l'enregistrament d'una cançó inèdita de John Lennon serà subhastada dimarts que ve a Copnehague (Dinamarca) amb un preu estimat de 47.000 dòlars, segons ha anunciat la pròpia casa de subhastes.

Lennon i Ono fotografiats per Jack Mitchell el 1980. Wikipedia

La cinta de casset també inclou entrevistes amb el cantant dels Beatles i la seva dona Yoko Ono , i està acompanyada d'una sèrie de fotografies que daten del 1970, segons recull la 'CNN'.

Els quatre entrevistadors, llavors col·legials de 16 anys, van posar la cinta a la venda més de 50 anys després de l'enregistrament, segons la casa de subhastes Bruun Rasmussen. En aquell moment, Lennon i Ono estaven visitant Thy a Jutlàndia, Dinamarca, per resoldre una disputa de custòdia entre Ono i el seu exmarit sobre la seva filla Kyoko, que també apareix a les fotografies.

La cinta conté l'entrevista de 33 minuts amb John Lennon i Yoko Ono. A més hi ha fotografies polaroid capturades per un dels escolars . Els quatre joves, que solien ajudar a produir la revista de l'escola, van rebre permís per faltar a classe amb l'esperança d'aconseguir una entrevista amb Lennon i Ono.

El 5 de gener del 1970, se'ls va concedir accés a una petita conferència de premsa, juntament amb un petit grup de periodistes, on van preguntar sobre el moviment per la pau i la carrera musical de Lennon. En aquell moment, Lennon estava perseguint una carrera en solitari després del llançament d''Abbey Road' de The Beatles l'any anterior.

L'enregistrament de 33 minuts també inclou una actuació improvisada, després que un dels nois preguntés a Lennon si podia tocar alguna cosa per a ells. El Beatle va cantar ' Give Peace a Chance ', que es va presentar per primera vegada a la famosa protesta ' Bed-in' de la parella a Montreal el 1969, abans de tocar una cançó inèdita, ' Radio Peace '.