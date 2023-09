La geografia urbana barcelonina està encatifada per nombrosos teatres de petit format que abans s'anomenaven “de butxaca” i ara mateix “de proximitat”. Un fet que posa en relleu l'exultant creativitat escènica que gaudim i que es manifesta en tota mena de propostes. I que permet, a més, que primeres figures com Mario Gas, amb prestigi acreditat en ambicioses produccions, dediquin el seu esforç a dirigir algun dels muntatges que s'ofereixen a qualsevol d'aquelles sales. Gas ho ha fet amb “Miércoles que parecen jueves” de Juan José Millás, que s'ofereix a La Gleva, un petit teatre situat al mateix carrer del que rep el seu nom.

Definida pel seu autor com “una comèdia que sembla thriller o un thriller que sembla comèdia”, més aviat sembla una joguina còmica on l'autor ha volgut mantenir un pols divertit amb el públic figurant l'anunci d'una conferència que hauria impartit ell mateix però que resulta impedida per l'aparició d'una terrorista disposada no només a suplantar-lo en l'exercici d'aquest propòsit, sinó fins i tot en la pròpia identitat. Una suplantadora que diu ser Juan José Millán, és a dir, un home -cosa que en aquests temps de crisi del gènere binari ha perdut tota importància- i que utilitza per a això una violència, sens dubte figurada, és clar, i gairebé diríem que infantil .

Tot i que amb cops d'efecte que pot provocar algun sobresalt a l'espectador, el cert és que “Miércoles que parecen jueves” es desenvolupa d'acord amb el títol, és a dir, en forma de joc humorístic que, lluny d'espantar el públic i després de produir-lo una certa estupefacció inicial, li provoca un distes i somriure distanciat.

Clara Sanchís interpreta el que en sentit estricte en un monòleg -amb alguna veu en off- posant tota l'afany a dotar de versemblança a un personatge poc creïble, encara que ho fa amb tal esforç que, obligada a vestir un tòrrida gavardina, sua la gota grossa sota els focus i s'ha de passar una vegada i una altra un mocador pel front per evitar que caiguin inclements els goterons de suor.

Llegim a la presentació que “l'espectacle, aclamat per la crítica, és també un homenatge a la lectura ia la llibertat de pensament”. Doncs bé, aquí queda això.