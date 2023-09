El teatre és una forma d'expressió artística que no es pot, ni deu, quedar ancorat en el tractament bé en els grans temes, que són certament intemporals, però no exclusius. Però tampoc en molts altres que van poder respondre als interessos de determinats públics i que, per mor de l'evolució dels valors imperants en la societat humana, que són canviants, poden haver quedat obsolets. En canvi, pot fer-se ressò de qüestions que han passat a ocupar el primer pla de la nostra societat i una és la creixent sexualització dels menors. Una cosa del que ens estem fent ressò un dia sí i un altre també els mitjans de comunicació com a testimonis de la consegüent inquietud social que aquest fet suscita.

L'anglesa Monica Dolan va encertar a considerar un aspecte d'aquest procés de sexualització de la infància que es manifesta en el desig expressat per alguns menors d'assolir un desenvolupament prematur del seu cos, d'acord amb els cànons estètics que es considera que defineixen els atractius sexuals. de la persona. I ho fa fabulant sobre l'obsessió d'una nena de vuit anys de posseir uns pits propis de l'edat adulta, objectiu en què compta amb la complicitat de la seva pròpia mare.

El que podria haver donat lloc a un assaig psicològic, mèdic o fins i tot moral, Dolan ho ha convertit en un diàleg escènic en què una psicoterapeuta es veu immersa en aquest problema i tracta d'analitzar-ne l'origen, les concauses i les possibles sortides. Dit d'una altra manera i des del punt de vista dramàtic, “Bestiès”, que tal és el títol de l'obra amb què el teatre Akadèmia ha iniciat la nova temporada, és un monòleg on Marta Marco, l'única intèrpret, ha de desenvolupar aquest eix argumental intentant induir el públic a penetrar en totes les anfractuositats del problema.

Quan s'ha dit queda clar que l'encert de la funció depèn, més enllà de l'oportunitat del text, que és evident, en l'execució interpretativa del mateix de Marta Marco, que cal qualificar sense eufemismes d'excel·lent. Sota la direcció de Pau Roca, l'actriu es transforma de mica en mica i, per això, canvia el to de la seva actuació, cosa que l'obliga a variar reiteradament de registre, a moure's constantment per l'espai escènic, a desplaçar algun dels parvos elements de ambientació -cadires- i, en definitiva, a comunicar-se amb el públic en forma d'aproximació presencial, cosa que facilita l'estructura de la sala.

Si haguéssim de destacar un altre element important d'aquest muntatge, seria el de la luminotècnia que ha estat a càrrec de Manoly Rubio. Un adequat i suggeridor joc de llums, imaginativa i intel·ligentment programat des dels diversos putos d'aquest espai escènic tan poc convencional, fa possible que la pràctica manca d'escenografia sigui irrellevant i que el to i l'accent que Marco posa a cada moment de la seva actuació quedi adequadament subratllat.