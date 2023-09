La cantant Aitana ha agraït les comparacions que els usuaris de xarxes socials li fan amb Rosalía i ha assegurat que és un "orgull" que el posin al nivell de la catalana perquè "és una artista internacional" i "està a un altre nivell", encara que matisa que la música que fan "no hi té res a veure".

Arxiu - La cantant Aitana durant una actuació a l'última jornada del festival d'O Son do Camiño, a 15 de juny de 2023, a Santiago de Compostel·la, la Corunya, Galícia (Espanya). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Arxiu

"No tenim res a veure. La música que ella fa no té res a veure amb la que faig jo. Jo sóc pop comercial i és el que faig sempre. A més, les lletres tampoc no s'assemblen" , ha afirmat en una entrevista, amb motiu del llançament del seu nou disc 'alpha' (Universal) que surt a la venda aquest divendres 22 de setembre.

Aitana ha reconegut que "admira" Rosalía i exalça de la seva companya el reconeixement que té "a tot el món". "És la millor i tot i ser tan increïble també és criticada. ¡Però si és la millor!", ha assenyalat.

La cantant assegura que a 'alpha' els seus seguidors trobaran una Aitana "més madura" amb cançons que parlen d'"empoderament" i "sensualitat femenina", entre les quals destaquen 'Las babys', 'Los Ángeles', o 'Ella bailaba ', i resumeix que el seu tercer àlbum és “un disc de club”.

"Alpha és per passar-t'ho bé. Em venia de gust un àlbum que servís per sortir a ballar, encara que també té balades i moments de posar-se a escoltar" , afegeix, abans d'aclarir que té referències electròniques i de pop rock.

Tot i les diferències entre 'alpha' i els seus anteriors discos, Aitana deixa clar que no és perquè vulgui fer un canvi de públic. "És molt difícil aconseguir l'atenció dels nens i jo vull mantenir-los com a fans i que creixin amb la meva música. Saps com n'és de difícil tenir nens com a fans?", afirma, abans de qualificar el seu públic com a "familiar".

Properament, l'1 d'octubre, Aitana sortirà de gira per Espanya amb Alpha. L'artista visitarà un total de set ciutats -València, Sevilla, Madrid, Bilbao, Barcelona, Màlaga i Las Palmas de Gran Canària-- i ha proposat als seus seguidors que cada ciutat tingui un color, en referència al disseny de la portada de ' alpha' que compta amb set colors.

Així, els fans de València hauran d'acudir amb algun detall de color rosa, a Sevilla serà el color blau, morat a Madrid, negre a Bilbao, blanc a Barcelona, verd a Màlaga i el taronja a Las Palmas de Gran Canària.

“Vull que els concerts siguin una festa, i en una festa sempre hi ha 'dress code'. I com que eren set ciutats i set colors, vaig decidir aquest sistema. “, ha celebrat.

AL·LEGAT A favor DE LA SALUT MENTAL



Durant l'entrevista, Aitana, en al·lusió al treball mental que ha realitzat els darrers anys per gestionar la fama, confessa que és molt important la salut mental per a ella i ha fet un al·legat defensant la sanitat pública. "Tant de bo tothom es pogués permetre la salut mental. M'agrada incitar que la sanitat pública sigui més accessible per a tothom", ha subratllat.

En aquest sentit, la cantant confessa que la psicologia l'ha ajudat a adonar-se que no pot agradar tothom. "Sempre hi haurà algú no li semblarà bé el que facis", ha dit.