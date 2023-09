Foto: Festival Monar't

Com és el món que deixem als que ens venen darrera? Aquesta és la pregunta que interpel·la el vianant quan passa a l’alçada del número 37 del carrer Montnegre (al barri de Can Gibert) davant el centre de transformació que dona servei a part del barri i que enguany forma part del circuit de la cinquena edició del festival monar´T. Monar’t és un festival anual de murals i d'art urbà als barris de Santa Eugènia de Ter i de Can Gibert del Pla de Girona, amb un caràcter 100% social i de temàtica multicultural, i neix com una iniciativa comunitària, cercant la implicació de tothom. L’obra de l’artista lleonesa Raquel Moldeo (r3spública), juntament amb Mario Becerra (Alas de gato), és una reivindicació que convida a reflexionar sobre el món que estem deixant.

“Per a mi és un honor realitzar un mur que signifiqui alguna cosa, que impliqui la societat i l’obligui a reflexionar sobre què estem fent i què és el que volem deixar”, explica la Raquel que, amb 24 anys, està començant la seva carrera artística i és el primer cop que participa en aquest certamen. El Mario, per la seva banda, destaca l’aspecte reivindicatiu del mural, que parla del futur i del “pas inconscient” de l’ésser humà, com a espècie, pel planeta. “És una oportunitat per a conscienciar”, afegeix. En el mural, que per les seves dimensions requereix d’una grua per a dur-se a terme, està encara en procés i s’hi podrà veure, un cop finalitzat, una figura d’una nena (feta amb esprai) amb uns complements molt significatius sobre una base de pintura plàstica.

Aquesta de 2023 és la 5a edició del festival Monar’t que amb la seva activitat, cerca continuar posant al mapa de la ciutat de Girona un esdeveniment cultural de qualitat, utilitzant com a eix vertebrador un dels punts més interessants dels barris de Santa Eugènia i de Can Gibert: la seva riquesa i diversitat cultural.

Enguany, l’edició està emmarcada en la celebració del 5è aniversari del mateix festival, el 25è i del Centre Cívic Santa Eugènia i el 50è de l’art urbà. “Enguany posem la mirada en la perspectiva de gènere i la realitat LGTBIQ+, en el dol migratori i el procés d’acollida, i en la inclusivitat de tots els col·lectius als murs lliures i a les visites guiades, per a fer-lo accessible a tothom. I continuant apostant, com sempre, per una gestió ecològica i sostenible”, explicant des de l’organització del festival.

Aquesta no és la primera vegada que Endesa cedeix les seves instal·lacions arreu de Catalunya per a finalitats artístiques. Una de les darreres actuacions d’aquestes característiques ha sigut amb l’Ajuntament dels Pallaresos, on la companyia va cedir tres centres de transformació a artistes visuals del territori que van plasmar plàsticament idees relacionades amb el foment de la igualtat de gènere i la prevenció de la violència masclista, i la promoció dels Pallaresos a través de figures il·lustres de la localitat. A més, també es va dur a terme recentment “Ciutat Transformadora”, una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Tarragona que s’emmarcava en el projecte “Murs que Parlen”.

L’objectiu d’aquestes actuacions és integrar de manera original, atractiva i decorativa infraestructures elèctriques en la fisonomia de diferents nuclis urbans, i es millora, de retruc, el seu impacte estètic. L’única condició, que tampoc representa una limitació en les creacions artístiques, és deixar lliures les reixes de ventilació de les casetes, i incloure la placa de risc elèctric i la identificació de la instal·lació perquè quedin ben visibles, dins els programes de seguretat que fomenta la Companyia. A part d’això, no hi ha més límits que la mateixa imaginació.