L'equip del Maldà informa de la nova temporada

El temps passa molt ràpidament i resulta que Els Pirates es disposen a celebrar, al llarg de la temporada que ara comença, el desè aniversari de la seva aventura al Maldà. Per als que no hagin estat mai en aquest teatre direm que és un dels espais escènics més petits de Barcelona, amb un aforament que no ha de superar els 50 espectadors. Situat al pis principal d'un dels immobles que formen part de les Galeries Maldà, al carrer del Pi (Pino) és, en realitat, el salonet d'una d'aquelles cases de la Barcelona burgesa del barri antic, on els propietaris devien rebre les seves amistats un dia de la setmana per xafardejar i prendre mojicó mullat en jícara de soconusc. Conserva una ambientació anàloga a la que va haver de tenir en els seus orígens, és a dir, els quadres de la família penjats a les parets, encara que el parvo espai ha estat alliberat d'embolics i serveix ara per acomodar un públic disposat a gaudir de muntatges no per senzills menys ambiciós i interessants.

En aquesta temporada es presentarà un total de tretze espectacles, sis estrenes absolutes i set reposicions, amb quatre produccions pròpies, de les quals dues són estrena. I hi haurà teatre de text, però també musical i documental, amb algun recital i una performance.

Jordi Vidal serà present a El Maldà amb Guillermotta (1)

El Maldà que ha aconseguit reunir en tot aquest temps més de 90.000 espectadors (11.000 la darrera temporada) ha reiterat els seus objectius fundacionals: fomentar un teatre que ofereixi “històries de proximitat, consolidar-se com a lloc d'acollida, suport i acompanyament a les companyies, ajudar els talents joves, promoure la intergeneracionalitat, obtenir la consolidació i fidelització dels espectadors i contribuir a la dignificació de la professió escènica ia la millora de les condicions laborals.

Finalment cal afegir que Els Pirates va anunciar la celebració del desè aniversari del teatre amb una gran festa que tindrà lloc el proper 28 de novembre.