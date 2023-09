Els humoristes Carmen Romero i Felipe Mateos, participants del FAACCC Comedy

La tercera edició del Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya (FAACCC) se celebrarà del 4 al 7 d'octubre de 2023 al districte de Sant Andreu de Barcelona i a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats. Després d'una segona edició l'any 2021 amb més de 1.200 persones de públic, aquesta tercera edició compta amb més de 40 entitats implicades activament, més de 300 ponents i artistes convidats i una programació amb una trentena d’activitats. Enguany, el festival vol reivindicar la irreverència i l’humor com a formes polítiques, artístiques i pedagògiques, alhora que pretén continuar sent un punt de trobada entre veïnat, professionals, acadèmia i organitzacions al voltant de la participació cultural i la creació artística.

El FAACCC parteix de la convicció que la tasca que es fa des de les arts ha de ser política i se sustenta en plantejaments crítics i cooperatius per tal de revisar i reformular el paper de la ciutadania, el sector professional, les entitats privades i les administracions en l’àmbit de la cultura. En aquesta tercera edició, el festival vol continuar donant espai a les minories polítiques i fer una aportació política, crítica i molesta al voltant de la creació artística a través d’una programació que invoqui el dret a ofendre i a ser ofesos i que conquereixi el mal gust, la irreverència, l'humor i el cinisme per elevar-los a una actitud política.

El cartell del FAACCC 2023 és heterogeni i inclou diversitat d’experiències, com espectacles, tallers, debats, activitats a l’espai públic, accions col·lectives, passejades, processos de creació comunitària, actuacions musicals, performances i jornades professionals. Es tracta d’una programació eminentment gratuïta, ja que totes les activitats programades, a excepció de dues, són de franc, i per poder participar-hi cal inscriure’s prèviament a través del web del festival.

UNA ÀMPLIA PROPOSTA D'ESPECTACLES D'ARTS ESCÈNIQUES



Els espectacles d’arts escèniques ocupen gran part del programa del FAACCC 2023. Un dels plats forts és l’obra Sexpiertos, guanyadora del Premi Max 2023 a la Millor producció. L’actor Telmo Irureta, guardonat amb un Goya al millor actor revelació aquest any, juntament amb l’actriu Aitziber Garmendia protagonitzen aquesta peça que parla sense cap complex sobre les vivències afectivosexuals d’una persona amb paràlisi cerebral.

Gran part de les propostes del festival són fruit de processos comunitaris i de creació col·lectiva, que han comptat amb la participació de persones del territori. És el cas de l’espectacle Solipsitis, en el qual han participat més de 160 actrius, actors, ballarins, ballarines i músics d'entre 6 i 80 anys. L’obra ha estat impulsada per Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval, que ha rebut el Premi Nacional de Cultura.

La companyia Sota Mínims Teatre, sota la direcció de Xantal Gabarró, presentarà L’humor: una proposta de mínims, una peça teatral creada col·lectivament amb persones privades de llibertat al Centre Penitenciari Brians 2 i d’altres de fora de la presó. Brians 2 també acollirà Soul Lab Jam, una activitat organitzada per l’associació Llobregat Block Party. Aquesta sessió musical participativa combinarà músics de R’n’B i neo-soul amb ballarins, cantants i artistes de rap, i acabarà amb un micro obert.

El referent de la dansa inclusiva Jordi Cortés i la companyia Experimenta Danza estaran presents al FAACCC 2023 amb Tuétano, un espectacle que pretén buscar el límit dels cossos que de vegades semblen impossibles per a la dansa. Un dels noms de renom internacional del festival és l’escriptora i artista queer argentina val flores, que presenta Lectura dramatitzada, una peça que ha sorgit d’un taller de creació col·lectiva.

Una altra de les propostes que es podran veure al FAACCC és Esto no sale en los libros, un espectacle de la companyia Triana Doce creat de forma comunitària a partir de les històries, memòries i anècdotes de les persones grans del barri de Sant Andreu. Altrament, des del barri de Vallecas a Madrid arriba Teatrekas, un grup de divuit dones d’entre 42 i 75 anys que posaran en escena De barro, flores y lucha, una obra que plasma la seva lluita en àmbits com els feminismes, les drogodependències, la migració, l’associacionisme veïnal, o l’educació.

Des de l’organització, volen que l’humor sigui un dels ingredients claus del festival i, per això, han programat una nit de comèdia que tindrà com a protagonistes els reconeguts còmics Carmen Romero i Felipe Mateos. El FAACCC Comedy també comptarà amb la presència de l’humorista Gabriel Córdoba i de les persones participants en un taller de monòlegs que està impartint durant el mes de setembre.

En el cartell d’aquesta tercera edició, destaca l’activitat Olimpíades de les opressions, organitzada de la mà de diferents col·lectius i entitats de base de Barcelona, com el Komando Gordix, Guerrilla Raval, Ràdio Nikosia, Mariposa Power o Basket Beat. Es tracta d’una cursa plena d'obstacles, proves irreverents, sorpreses i diversió, que alhora permet reflexionar sobre les opressions i la seva interseccionalitat.

La nota musical del FAACCC la posarà Bakanoa, una formació que combina l’alegria dels ritmes afrocolombians amb la força, l'energia i el caràcter més propi d'un grup de rock.



ACCIONS A L'ESPAI PÚBLIC, TALLERS, PRESENTACIONS I EXPOSICIONS



El FAACCC 2023 proposa accions col·lectives al carrer i a l’espai públic com el Passeig de l’Estornell: Un caminar irreverent per Sant Andreu, a càrrec del col·lectiu Free’t, que reivindica el fet de caminar com a acció artística col·lectiva; Bloom & Doom, una actuació participativa en forma de caminada i ritual urbà amb alumnes de l'Escola La Maquinista de Sant Andreu que pretén comunicar l'emergència de la crisi climàtica; i Quin és el teu lloc a la ciutat?, un espectacle del Col·lectiu Güilis, fruit d’un procés de creació col·lectiva on un conjunt de cossos recorren, habiten i intervenen l'espai públic.

El festival presenta tallers com ¿Tenemos derecho a la pereza?, d’Hugo Cruz i Artur Carvalho, que pretén explorar la necessitat de gandulejar com un possible respir de l'excés productiu al qual estem exposats; Selva de Pallasses, de Melissa Lima, que a través de l’art de la “pallasseria” pretén crear una acció col·lectiva per celebrar la resistència feminista; i Cartas contra la cultura, de Jorge Fernández Gonzalo, que reflexiona sobre les implicacions filosòfiques de l'humor irreverent, la correcció política i la cultura de la cancel·lació.

Les exposicions també formen part de la programació del FAACCC 2023. Laura Szwarc i Taniel Morales presenten Fem en comú?, un espai expositiu i interactiu per reflexionar al voltant del treball comunitari. La mostra BARCELONA sobre Barcelona. Espais de conquesta 2002-2007, de Jordi Secall, reuneix fotografies dels períodes de gentrificació i destrucció de barris com el Poblenou, Ciutat Vella i el Carmel a començaments de segle. L’exposició La Comunitat de la mort. El camí impossible cap als marges, de Josep M. Aragay Borràs, pretén allunyar-se dels benintencionats per obligar el públic a fer-se preguntes i abandonar la seva performativitat.

Un altre apartat del programa del FAACCC són les presentacions. Artibarri, la xarxa catalana d’art comunitari, donarà a conèixer en el marc del festival dues recerques sobre la situació de les arts comunitàries i la descentralització i reterritorialització d’aquestes en un acte titulat És possible un ecosistema saludable en les arts comunitàries? Reptes de la sostenibilitat en cultura. El segell Neret Edicions presentarà el llibre Prácticas artísticas, participación y política en un diàleg entre l’autor de la recerca, Hugo Cruz, i una de les referències dels estudis culturals a casa nostra com és Nicolàs Barbieri. Aquesta tercera edició també acollirà la Inauguració de la 6a edició del Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social, organitzat per l’Institut del Teatre i l’Escola Superior de Música de Catalunya, conjuntament amb Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval.

I CONGRÉS ACADÈMIC DE LES ARTS COMUNITÀRIES



Enguany, el FAACCC organitza el primer Congrés Acadèmic de les Arts Comunitàries els dies 4, 5 i 6 d’octubre de la mà de diversos grups de recerca i persones provinents de l’acadèmia. El primer dia estarà dedicat a reflexionar sobre les metodologies artístiques emprades en els processos col·laboratius o comunitaris, a través d’una conversa entre artistes de l’Institut del Teatre i educadors socials.

El segon dia versarà sobre la irreverència, el sentit de l’humor i la lletjor com a motors per al qüestionament i la transformació de les pràctiques acadèmiques i artístiques. El tercer dia, el còmic de stand up Felipe Mateos provocarà un diàleg sobre el sentit de l'humor més obscè i com aquest pot inspirar les pràctiques artístiques, socials, educatives i comunitàries. L’acte comptarà amb el periodista i actor Telmo Irureta Uria, la doctora en pedagogia Asun Pié Balaguer i el doctor en filologia i filosofia Jorge Fernández Gonzalo.

El FAACCC OFF, UNA MOSTRA DE PROCESSOS DE CREACIÓ COMUNITÀRIA



La tercera edició del FAACCC no només se celebra del 4 al 7 d’octubre, sinó que fa dos anys que està en marxa en la mesura que una trentena d’entitats d’arreu de Catalunya es troben regularment per conceptualitzar-lo. Per tal de mostrar els processos artístics amb perspectiva comunitària que s’estan duent a terme i incentivar la participació ciutadana, des de l’organització han ideat el FAACCC Off , vuit propostes que tenen lloc a Barcelona les setmanes prèvies al festival.

A través d’una programació de teatre, arts plàstiques i comèdia, el festival convida el públic a formar part d’experiències de creació col·lectiva amb l’acompanyament de diverses artistes. De cada taller es genera una peça, acció o performance que es podrà veure durant el FAACCC 2023.

UN FESTIVAL QUE PROPOSA UN ALTRE MODEL DE GOVERNANÇA



El Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya pretén posar en qüestió els models culturals i de governança actuals i generar espais de cultura democràtica. Per això, suma la trajectòria i expertesa d’entitats del sector de la cultura comunitària com Basket Beat —impulsora del festival—, la xarxa d’art per a la transformació social Artibarri o la televisió comunitària la Veïnal. El festival també compta amb la implicació de l’acadèmia, les institucions i grups de veïns i veïnes de Sant Andreu, a través de diversos grups de participació amb els quals col·lectivament es conceptualitza i s’articula la programació.

Més enllà del territori més proper, aquest festival pretén aportar una mirada territorial al festival possibilitant que també esdevingui fora de Barcelona, reconeixent i aprenent dels territoris, així com convidant sensibilitats, aprenentatges, experiències, referències i reflexions descentralitzades, ruralitzades o reterritorialitzades a la ciutat. Per aquest motiu, des del FAACCC han impulsat el grup de participació Policèntriques, format per diferents entitats de Catalunya que han elaborat el cicle Plantem-nos, una programació d’activitats durant maig, juny i juliol de 2023 per diversos micropobles i ciutats de Catalunya.