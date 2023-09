Teatre.Tívoli. The producers

Hi ha fets que ens permeten rejovenim. Tal com em va passar a mi en l'estrena del musical “The producers” al teatre Tívoli quan em vaig asseure al “galliner”, és a dir, en allò que comercialment es coneix com a amfiteatre o club. Em va recordar els meus inicis d'espectador de teatre quan fa seixanta anys anava a les funcions teatrals en funció de “claque”, és a dir, de membre d'un col·lectiu reduït que accedia a les sales gràcies a un val de favor el gaudi del qual només imposava una condició : aplaudir amb màxim entusiasme els primers actors o actrius al final de cada acte o en determinats mutis, seguint les indicacions del responsable del grup. És evident que la claca fa anys que va deixar d'existir, entre altres raons perquè ara mateix el públic ho aplaudeix tot, sense discernir, ni avaluar el que ha vist.

Assistir a un musical des de l'amfiteatre dóna certament una visió de conjunt, encara que l'escenari aparegui llunyà i els protagonistes de l'obra, minúsculs, i quan algun baixa al pati de butaques, en invisibles. A canvi puc dir que l'audició de l'espectacle, en aquest cas, resulta excel·lent i text i cançons s'escolten amb nitidesa des de qualsevol punt de la sala, cosa que, com saben els nostres amables lectors, no passa a tots els teatres, en algun de els quals no s'entén què diu els artistes ni des de la cinquena fila del pati de butaques.

Però anem al moll d'aquest comentari que és l'estrena de “The producers”. Que seria una cosa important ho vam deduir des que vam arribar al carrer Casp, la circulació del qual va quedar interrompuda des de temps abans de l'hora d'inici de la funció i on, als voltants del teatre, s'havia donat cita una veritable munió l'acomodament del qual va obligar a endarrerir linici de la funció prop de vint minuts. Tot això per veure aquest nou espectacle d'un equip al qual cal reconèixer dues qualitats: la primera, haver reivindicat per a Barcelona la condició de productora de musicals de projecció nacional amb força per a públics de tot Espanya, i la segona, l'encert d'haver-hi muntat amb sort títols tan reeixits com “La gàbia de les boges”, “Cantant sota la pluja” o “La botiga dels horrors”.

A jutjar pel que sembla, “The producers” seguirà aquesta mateixa pauta. La versió hispana del musical creat per al cinema per Mel Brooks el 1967 i adaptat per al teatre el 2005 ha estat desenvolupada amb ambició. La traducció de Marc Gómez és adequada i ressalta el caràcter còmic del sainet que constitueix l'eix argumental de l'obra. El muntatge, a càrrec d'Ángel Llácer i Enric Cambray a la direcció general i de Manu Guix i Gerard Alonso a la musical, aconsegueix una cota de qualitat irreprotxable, a la qual contribueix una esplèndida i imaginativa coreografia de Miryam Bendited. En efecte, l'actuació dels dotze components del ballet resulta brillantíssima i, d'altra banda, exigent, tenint en compte la successió interminable d'intervencions que han de realitzar. El mateix cal dir de les veus, en particular les d'Armando Pita i Ricky Mata, tot revestit d'una escenografia versàtil i fàcilment transformable d'Enric Planas i d'un vestidor vistós i elegant creat per Marc Udina.

Un conjunt complex d'elements que, sobre exigir una ambiciosa inversió econòmica, ha estat molt ben harmonitzat, per la qual cosa The producers augura la consecució, tant a Barcelona, com a Madrid i la resta d'Espanya, tan bons rèdits com els espectacles anteriors de Nostromo que el van precedir. Això sí, us recomanem que quan vagin al Tívoli i si volen gaudir al màxim de l'obra, optin per una localitat de platea.