El protagonista de The Black Circus of the Republic of Bantu

Doblet, és a dir, doble funció amb diferents títols, al teatre Gaudí durant el cap de setmana, un fet que ens recorda aquella oferta teatral que va estar generalitzada durant el segle XIX: el “teatre per hores”; és a dir, la programació en una mateixa sala de diferents espectacles curts que se succeïen al llarg de la tarda i de la nit i de la qual va sorgir aquella expressió famosa de “la quarta d'Apol·lo” amb què es coneixia la darrera de les funcions del famós teatre del carrer madrileny d'Alcalá (l'antic, no el que ara porta aquest nom)

Doncs bé, al que anàvem, al Gaudí i aquest cap de setmana hi ha sessió doble amb dos espectacles, ben diferents, per cert. A les set del vespre (diumenge a les vuit) "The Black Circus of Republic of Bantú", a càrrec d'un únic intèrpret, el sud-africà Albert Silindokuhle Ibowke Khoza. Abans d'accedir a la sala, una senyoreta, potser la princesa Rose Zinzi Mhlongo, rep els espectadors lligant les mans amb una corda, de manera que recordin el maltractament rebut durant segles per milions de persones de raça negra. Perquè l'espectacle, segons la pròpia definició del seu creador i intèrpret, vol “explorar l'efecte de la mirada imperial i colonial sobre els cossos negres, com s'assenta sobre els cossos negres actualment i com es podria posar remei”. Utilitzant una escenografia parvíssima, l'actor, d'immens volum corporal, es vesteix i es desviste -sí, sí, hi ha un moment en què queda nu i es passeja de tal guisa entre la graderia, s'asseu sobre algun espectador o convida a acariciar alguna part del seu cos: a mi em va proposar fer-ho amb els mugrons-, perfuma la sala utilitzant un encenser, reparteix grans, canvia de roba, es col·loca barrets gegantins, comparteix escenari amb un parell de membres del públic, balla, canta, crida, es desmelena, somriu o torça el gest. En fi, una successió de sorpreses que fan d'aquest xou un espectacle atípic i inclassificable.

Cucko in love

Després, a les nou del vespre (diumenge a les sis) el que apareix al mig de l'espai escènic del teatre Gaudí és Francis J. Quirós transformat a Cucko per oferir, sota la direcció de Sandra Jiménez, “un viatge per les emocions que conformen l´amor a través del joc i de la imaginació”. Cucko in love és un espectacle de mim, tendre, ingenu, entretingut, ple de recursos imaginatius en què l'actor utilitza alguns elements del modest decorat que simula la terrassa d'un restaurant i el fa acompanyat circumstancialment pel músic Víctor G. Sánchez. Dada anecdòtica de la primera funció va ser la presència entre el públic d'alguns espectadors que van participar activament a les peripècies de la funció, contribuint amb les seves espontànies i simpàtiques reaccions a potenciar l'efecte de l'actuació artística.

En fi, una curiosa programació doble que convida a gaudir de tots dos espectacles, tan diferents i, alhora, suggeridors i nous.