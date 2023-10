El musical és molt més que un gènere teatral entre molts altres; és una forma de teatre de si mateix, amb totes les variants possibles, que van des de l'òpera i la sarsuela a la revista, passant per nombroses formes intermèdies, cadascuna de les quals ha tingut més acceptació entre el públic depenent de diversos factors. Un, la moda. Ara mateix el que impera és la comèdia musical que es podria considerar hereva per aquests pagaments de la sarsuela si no estigués fortament influïda per l'estil, les músiques i les formes d'expressió que han anat arribant d'allò més enllà de les fronteres. Però és que, a més, dins aquest tipus d'espectacles que coneixem amb aquest nom hi caben, alhora, diferents subgèneres, des de la comèdia intranscendent o còmica, al drama passant per la comèdia dramàtica.

Aquest últim entenem que és el cas de “El tiempo entre costuras”, reeixida novel·la de María Dueñas que Félix Amador va convertir en llibret i Iván Macías va musicar, oferint els vímets perquè al voltant d'aquests materials pogués muntar un espectacle magnificent que, exitosament estrenat a Madrid i representat per diferents punts d'Espanya, ha arribat finalment al teatre Apol·lo del Paral·lel barceloní.

Produir avui dia una comèdia musical exigeix quantioses inversions però, sobretot, imaginació, originalitat, bon gust ia més capacitat de sorprendre el públic, cosa que Darío Regattieri aconsegueix plenament. S'ha seleccionat una companyia de primeres figures, amb Alba Cuartero i Jan Forrellat als papers protagonistes, un elenc de ballarins d'extraordinària versatilitat i solvència, uns decorats de Ricardo Cuerda que canvia i transformen en un plis plas, malgrat el seu complex artifici, ia la vista del públic amb sorprenent efecte, un vestuari dissenyat per Lorenzo Caprile per a la protagonista i amb nombroses peces històriques o reproduccions fidels d'altres antigues per a l'elenc, una luminotècnia cuidadíssima, tot plegat sota la direcció de Federico Barrios, amb María José Santos a la direcció vocal.

En una cartellera com la barcelonina, que en la nova temporada que s'acaba d'iniciar proposa una variada oferta de musicals, “El tiempo entre costuras” destaca per una nota essencial que el distingeix dels restants: és el primer musical “espanyol” no tant per la seva producció -els altres també ho són- sinó per la seva temàtica i per això l'atreviment d'haver-ho relacionat amb el nostre gènere líric tradicional del qual el diferencia, com cal suposar, una temàtica completament diferent i acomodada els gustos i interessos contemporanis. Això vol dir que, sens perjudici de l'interès per arguments forans, la narrativa hispana dóna un joc immens per inspirar nous musicals capaços d'atreure l'atenció del públic, com és el cas de “El tiempo entre costuras” els números musicals dels quals poden, per tant , ofereixen algunes melodies que ens resulten molt properes com el nombre dels “vermells, els blaus i els morats” o el dedicat a Madrid. Molt bé imbricats, però, amb nombrosos duos, concertants i intervencions corals.

Que tot això contribueix a crear un espectacle global complet, entretingut i de gran vistositat ho demostra l'entusiasme final d'un públic majoritàriament dret per aplaudir la companyia en els minuts finals de la representació.