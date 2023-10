Quan se'n va al teatre cal llegir detingudament el títol del que es veurà i reparar fins i tot en detall que poguessin sembla anecdòtic, com és el cas dels accents. Que Txabi Franquesa tituli el seu xou Escòcia i no Escòcia convida a pensar que la seva actuació no girarà al voltant de les terres altes de la Gran Bretanya, sinó d'un altre tema. I, en efecte, ell mateix ho aclareix quan complementa aquest títol afegint-hi “cou i escoc, l'edat no perdona”. Perquè l'eix central del seu monòleg gira precisament al voltant d'aquest període cronològic a la vida de l'ésser humà, particularment a la de l'home, que s'inicia a partir de la incorporació del dígit quatre. És a dir, quan es comença a detectar el que ell anomena “la coïssor generacional”.

Com que Franquesa reconeix 45 anys, alguna cosa deu haver experimentat per advertir aquesta coïssor, encara que li podem dir, per experiència pròpia, que a partir dels 40 només hi ha pessigollejos, que la veritable coïssor comença quan s'arriba a l'edat de jubilació, la trucada “edat d'or”, ja ho veurà, he…

Però bé, deixem-nos de preàmbuls i anem al moll de la qüestió que no és altre que la seva presentació amb aquest text a la programació per a adults del Jove Teatre Regina. Hem dit per a adults, però en realitat “Escozía” és un xou blanc apte per a tots els públics i, en efecte, a la seva primera funció hi va haver alguns espectadors menors d'edat amb què Txabi va jugar i va fer bromes.

L'humor de Franquesa és trepidant, divertit, iconoclasta, de vegades agosarat, ia més participatiu, perquè busca la complicitat del públic. Però mai no resulta ofensiu, ni malparlat, una cosa molt d'agrair en aquests temps de còmics desllenguats i procaços. És un humor de bona llei en què la paraula va sempre acompanyada pel gest, de manera que l'actor acredita les seves innegables capacitats interpretatives.

La prova de foc de l'encert d'Escòcia és que la seva durada, que excedeix els noranta minuts –quan la majoria de monòlegs no sol passar d'una hora i de vegades se'ns fa llarguíssima– passa com en un sospir. Un grat descobriment sobre l'escenari d'un actor que, d'altra banda, i tot i haver actuat anteriorment a escenaris i cinema, havia acreditat les seves qualitats principalment a la televisió.