Foto: X (@CeciliaPriego)

El món de la interpretació és de dol per la tràgica pèrdua de Cecilia Priego, una talentosa actriu mexicana que va morir a l'edat de 36 anys. Cecilia Priego va lluitar valentament durant dos anys contra el càncer cervicouterí, una malaltia que va ser diagnosticada el 2021. Al llarg de la seva batalla, mai no va ocultar la seva lluita i va compartir obertament la seva experiència a les xarxes socials.

En les seves pròpies paraules, Cecilia Priego va compartir el procés d'acceptació i va reflexionar sobre la pèrdua d'una part del cos que li hauria permès concebre amor i vida. La seva valentia i honestedat van inspirar molts.

La notícia de la seva partida va ser anunciada pel seu pare, Freddy Persa, que és cantant i va participar al programa de televisió 'La Voz Senior' a Mèxic.

"No recordo el dia, l'hora, però des que va iniciar aquesta batalla de la teva malaltia vaig començar a escriure sempre agraint a Déu per les teves caigudes i les teves aixecades, vaig entendre que no era fàcil per a tu ni per a nosaltres, però sempre vas demostrar la teva força, la teva fe, les teves ganes de viure com una guerrera incansable i dues vegades vas vèncer aquesta malaltia", escrivia dissabte passat, 30 de setembre.