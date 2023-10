Les quatre intèrprets de La dona fantasma a l'escenografia d'Andújar

Què és el teatre i què és la vida? Vet aquí dos interrogants que planteja l'autor de Buenos Aires Mariano Tenconi Blanco des del principi de la comèdia que acaba d'estrenar al Teatre Romea de Barcelona amb el títol de “La dona fantasma” Al voltant d'aquestes qüestions giren quatre personatges femenins, tots professionals de l'ensenyament que han d'afrontar l'inici d'un nou curs suportant la motxilla psicològica de la situació personal, els problemes familiars i les frustracions. Una de les mestres, sancionada per la seva actuació escolar, ha estat destinada a ocupar-se de l'activitat teatral del centre, cosa que es podria anomenar en llenguatge col·loquial “una maria”. Tenconi articula situacions creïbles i versemblants amb la fantasia en forma de fantasmes que apareixen quan del que es tracta de posar en funcionament l'activitat dramàtica a càrrec de l'última de les professores amb què crea aquest imaginari que uneix les dues baules i que constitueix una millors eines de l'art dramàtic. Fantasmes que indueixen, a més, a imaginar a l'imaginari de l'autor una referència a les “desaparicions” que hi ha al seu propi país en època no tan llunyana.

Des d'un punt de vista dramàtic, l'obra s'estructura en forma de quatre monòlegs a càrrec de cadascuna de les components del grup Teatro Futuro que fa més de tres dècades que té una afortunada singladura artística. Són Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla i Àgata Roca les respectives peces individuals de les quals queden unides per una escena final de caràcter coral. És, per tant, una obra “de dones”, gènere d'antiga arrelament i que, curiosament i amb molta freqüència, ha estat cultivat per homes. Un afany certament difícil perquè obliga l'autor a tractar de penetrar al més profund de l'ànima femenina, cosa que Tenconi ha sabut desenvolupar amb encert, utilitzant amb prudent mesura el dramatisme de certes escenes i els nombrosos efectes còmics d'altres, una escolament que aconsegueix sense que la coherència global quedi alterada per això.

Innecessari és a dir que en una obra amb semblant “fusteria teatral” exigeix un treball actoral sacrificat i exigent i la veritat és que les quatre components de l'elenc desenvolupen el seu treball amb insuperable mestratge, donant el to adequat en cada moment de la seva actuació i aconseguint efectes sorprenents que el públic celebra amb incontenibles aplaudiments.

Tenconi, que a més d'actor ha dirigit el muntatge, ha volgut amanir la veu de les actrius amb un acompanyament musical sobre partitura d'Ian Shifres interpretada en directe per Joan Palet i Rafel Plana, un dels quals, en algun moment, intervé també a l'acció dramàtica o fa de utiller. Afegim una cita final d'Alejandro Andújar que ha creat una escenografia senzilla, però alhora vistosa i bella.

Amb tots aquests elements fàcils és col·legir que “La dona fantasma” constitueix un exercici actoral d'excepcional qualitat que contribueix a enaltir l'oferta teatral barcelonina. A més, i com a coda final, afegirem que Sergi Belbel ha tingut la delicada atenció de traduir-la al català per als espectadors que no són capaços d'entendre-la a l'idioma original en què va ser escrita per l'autor argentí.