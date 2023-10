Llegeixo a la premsa les últimes notícies al voltant dels avenços científics realitzats sobre els “senolítics”, fàrmacs que permetran allargar la vida humana fins als 130-140 anys i ho faig el mateix dia que escolto Sira Abenoza, directora del cicle de clàssics a Temporada alta explicar que, dins de la línia d'aprofundir en obres noves o en la reinterpretació de clàssics, aquest any han escollit com a eix temàtic el de la mortalitat/immortalitat. La raó de l'elecció del tema és, com va dir Abenoza, clara: “hem d'assumir la nostra mortalitat com un fet inesquivable i deixar de buscar una immortalitat que només es troba al testimoni que deixen les obres que hàgim fet”.

Si a la temporada anterior el text elegit van ser les Confessions de Sant Agustí, en aquesta ocasió es contrastaran dos textos d'autors ben diferents: Simone Weil i Friedrich Nietzsche. De Weil es tractarà de posar en relleu la concordança que hi va haver entre la seva biografia i la seva obra literària i per a aquesta funció, que tindrà com a títol Diari d'una esclava, s'han seleccionat algunes de les cartes que va enviar entre 1940 i 1942 a un sacerdot dominic que tractava de convèncer-lo per a la seva conversió al cristianisme, cartes en què ella li expressava les seves raons per no fer-ho i ho expressava amb una profunda manifestació del seu itinerari espiritual, filosòfic i polític.

Nietzsche, per cert, crític tant de Sant Agustí com de Sant Pau, serà present amb una selecció de textos del seu “Anticrist”, una obra absolutament irreverent, al punt que va ser censurada per la seva pròpia germana. Hi va criticar de manera contundent el cristianisme, al qual va atribuir la responsabilitat de tots els mals de la societat com a conseqüència de la seva obsessió per la culpa i per la negació de la realitat científica. Tot i que ho va fer sense deixar de banda el sentit de l'humor.

La lectura de Weil, amb dramatització d'Anna Punsoda i música de Roc Mateu, serà interpretada per Miriam Iscla en dues funcions que tindran lloc l'11 d'octubre a les 20 hores a la catedral de Girona i el 22 de novembre a l'església de Santa Ana a Barcelona, mentre que L'Anticrist, amb dramatúrgia de Victòria Szpunberg i interpretació de Pol López, s'oferirà a la sala La Planeta de Girona el 7 de desembre ia l'Amfiteatre d'anatomia de l'Acadèmia de Medicina el 17 de novembre.