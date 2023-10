Justament el mateix dia que els mitjans d'informació donaven compte de la detenció d'uns pares que cometien abusos sexuals amb la seva pròpia filla de pocs mesos i que comercialitzaven per internet les imatges dels mateixos, assistim a la Sala Fènix del carrer Riereta al estrena de La muda , monòleg de Marina Guiu escrit, interpretat i codirigit per ella mateixa, en aquest darrer cas amb Raquel Arnaiz. No ha pogut haver-hi moment més oportú per a la programació d'un espectacle que va molt més enllà del mer entreteniment, ja que el que pretén, i aconsegueix, és conscienciar sobre un problema que, tot i estar subjacent des de temps immemorial, ha adquirit dimensions insospitades i preocupants. Sobretot perquè, tal com es denuncia en l'audiovisual que complementa l'actuació de la protagonista, el percentatge més gran d'aquests delictes té lloc en la intimitat familiar.

Guiu estableix un paral·lelisme entre l'emergència violenta d'un volcà amb el moment en què una víctima qualsevol s'adona de la situació que ha viscut i decideix explotar i denunciar-la. Tot això com a fruit d'un procés d'autoconvenciment que el seu patiment no ha de romandre ocult, sinó que per alliberar-se'n ha de ser conegut i, més encara, denunciat, encara que la tardança a fer-ho pugui fer inviable la sanció jurídica del delicte per aplicació del principi jurídic de la prescripció. El que no deixa de plantejar un problema consegüent i és que fins a quin punt el termini perquè això passi ha de ser ampliat raonablement i fins i tot si pot ser fixat amb caràcter indefinit.

Guiu plasma l'emergència de la seva rebel·lia interior de la víctima fent que aquesta expressi gràficament sobre una pantalla el volcà que nia al seu interior i que està a punt de desbordar-se mentre explica l'experiència traumàtica que va tenir lloc quan era nena i que va haver de suportar entre el fàstic, el silenci i finalment la rebel·lia. I ho fa remenant-se al final en un fang imaginari, però no per això menys real sobre el terra de l'espai escènic.

L'actuació de Guiu resulta, en la seva descarnada sinceritat, creïble i, per tant, impactant per a un públic que, tot i conèixer l'existència d'aquest tipus de situacions, no s'hi sol enfrontar directament. Una funció, per tant, aclaridora i didàctica, molt necessària per a tota mena d'audiències. Cosa que els responsables de la Sala Fènix tenen molt present pel que han tingut l'encert de complementar la funció teatral pròpiament dita amb diverses activitats complementàries. Per exemple, fent que la funció del dia 6 a les cinc de la tarda sigui gratuïta per a joves entre 14 i 18 i que tot seguit se celebrin uns col·loquis. Així, dissabte 7 amb Carla Vall, advocada penalista i especialista en la defensa de víctimes de violències masclistes, sexuals i vicàries, divendres 13 amb Vicky Bernadet, presidenta de la Fundació que porta el seu nom i el dissabte 21, amb Nou Cercle, espai d'acompanyament i prevenció d'abusos sexuals a la infància.