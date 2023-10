Els teatres solen disposar d'un vestíbul més o menys espaiós que permet l'accés còmode dels espectadors abans d'entrar a la sala pròpiament dita. Aquest és el cas, sens dubte, del Condal, situat al Paral·lel barceloní i hereu d'una tradició més que centenària. Però quan acudim a presenciar la darrera estrena i davant la nostra sorpresa, ens van desviar cap a un lateral situat al carrer de Tapiolas, on hi ha l'entrada d'artistes, habitualment reservada als professionals que han d'intervenir a l'espectacle. En cas que ens ocupa, havia estat habilitada a títol de punt d'accés per a alguns espectadors situats al pati de butaques. Com que l'espectacle que presenciaríem era una versió musical de ”La noche de los muertos vivientes”, ens temem el pitjor. I això és precisament el que va passar! Quan vam entrar, no ens esperava una persona disposada a acomodar-nos a la nostra butaca, sinó una estentòria guardiana que ens va comminar a seguir una ruta per passadissos en penombra en el recorregut de la qual vam anar donant amb espectres i éssers deformes en una mena d'hotel dels horrors… . ¡Havia començat la funció abans mateix d'arribar a la nostra localitat!

En ocupar-la per fi observem que els espectadors acomodats algunes files més endavant, les situades cap al mateix escenari, anaven revestits d'un impermeable, cosa que no va deixar de sorprendre'ns, tenint en compte el bon temps de què estem gaudint a Barcelona aquesta temperada tardor. No triguem a comprendre la raó de tal impedimenta; en efecte, va ser suficient que comencés la funció per comprovar que aquella peça complia una funció salvífica: protegia els seus posseïdors de l'aigua i de tota mena de líquids que regalimaven per tot arreu. Sumeu-vos a tot això que quan es van apagar els llums i va començar “La noche de los muertos vivientes”, la primera escena va discórrer entre personatges que, situats entre dues files del pati de butaques, van ser sorpresos per un estrany ésser d'ultratomba del que van haver de posar peus en pols entre les cames dels espectadors, que assistien estupefactes a una fugida tan precipitada.

Amb quan estem explicant el lector endevinarà que al Condal s'assisteix a alguna cosa més que a un espectacle convencional perquè el muntatge concebut per Christopher Harrison i Phil Pattison, que Daniel Anglés ha adaptat, a qui ha posat música Oriol Padrós i que ha dirigit Roger Julià bé es pot qualificar com un espectacle global. És, en realitat, una paròdia escènica profundament desmelenada, que s'ha inspirat en la pel·lícula de Georges A. Romero, considerada la pionera del gènere gore, és a dir, el que desenvolupa una fórmula de terror basada en personatges horribles, morts i redivius, que busquen venjança i sembren la mort per tot arreu. El cinema de terror en estat pur, que en aquesta versió teatral ha estat transformat de manera molt més gratificant, destensada i, en definitiva, còmica.

El resultat és una comèdia que es pretén musical, encara que aquest darrer aspecte no sigui excessivament rellevant i només tingui una presència fefaent gairebé al tram final de la funció. Però el que sí que resulta és una obra divertida, plena de despropòsits que amaguen algunes picades d'ullet crítica -el del Ku Klux Klan, per exemple o l'autoafirmació de l'únic personatge negre- en què l'espectador participa molt activament perquè se'l convida diverses vegades decidir el camí que ha de seguir l'itinerari argumental. Tota una experiència que fa que “La noche de los muertos vivientes” sigui una cosa completament diferent del que estem a costum a veure. I que el Condal sigui, almenys durant el temps en què es representi aquesta funció, un teatre força diferent.