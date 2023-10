Tinc encara fresca a la memòria la presentació a Cerebro, un music-hall de Madrid hi cap la plaça d'Espanya que disposava d'escenari, del musical “The Rocky Horror Show” de Richard O'Brien. Estrenat a Londres el 1973, convertit en pel·lícula dos anys més tard i arribat a Espanya aquest mateix any, va constituir, en ple tardofranquisme, tot un esdeveniment perquè, encara que es tractava d'una comèdia musical que parodiava els films de terror, un dels seus principals personatges era un transvestit -paper que interpretava Alfonso Nadal- i l'altre, un jove que havia d'aparèixer en escena amb un succint eslip. Aquest últim, Pedro Mari Sánchez, aleshores un bollycao acabat de sortir de l'adolescència i avui un respectat actor de caràcter.

Pedro Mari Sánchez a The Rodcky horror xou fa 48 anys

Doncs bé, “The Rocky Horror Show” s'ha convertit al llarg del mig segle transcorregut des de llavors en un clàssic del teatre musical que s'ha vist per tot el món, algunes de les cançons de les quals –“Sweet travestite” o “Time Warp” - s'han fet famoses, i que ara mateix celebrarà jubilosament el cinquantenari a Barcelona amb una gira que l'haurà de portar per Europa. Per presentar-lo a la ciutat comtal van venir el director del muntatge, Christopher Luscombe, el director de Màrqueting, David Fearns i un dels protagonistes, el gal·lès Kristian Lavercombe, que s'ha guanyat un justificat lloc en llibre Guinness com l'actor que més vegades ha intervingut en una mateixa funció: en una de les que ha de tenir lloc al Coliseum serà la 2.500. El que ens va portar a preguntar-li una mica impertinentment per la seva edat ja que, segons la foto que el lector pot veure amb aquesta informació, sembla força jove. Doncs bé, va reconèixer haver fet els 50 anys! Bravo Kristian! Això ha de ser cosa dels benèfics aires gal·lesos… Cal afegir que Lavercombe és, alhora, un actor versàtil ja que, si bé ara interpretarà el paper de Riff Raff, n'ha fet també molts altres del repartiment del musical. Una peculiaritat de què s'enorgulleix doncs, tal com ens va dir, “el que més m'agrada és la transformació: mirar-me al mirall quan estic preparat per sortir a escena i no ser capaç de reconèixer-me a mi mateix”.

“The Rocky Horror Show”, una obra de culte en què el seu propi autor Richard O'Brien ha intervingut en ocasions com a actor, ia la qual la gent acudeix sovint disfressada per participar activament en el seu desenvolupament, estarà al Coliseum, amb el muntatge original anglès i subtítols en espanyol, del 24 d'octubre al 5 de novembre.