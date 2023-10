El creixent interès pel teatre musical no només es manifesta a la gran ciutat amb la presència a la cartellera d'ambiciosos espectacles muntats gràcies a la disponibilitat de quantiosos pressupostos i, per tant, mitjans menys que il·limitats. La progressiva atracció que exerceix aquest gènere ha arrestat també a la perifèria urbana, a localitats de la província on hi ha gent enamorada del teatre amb imaginació suficient per fer de la necessitat virtut i possibilitar que, amb parvos mitjans, es pugui muntar una funció digna . Aquest és sens dubte el cas de Bibiana Morales, Víctor Sancho i Carles de Salvador, originaris de Teià i Masnou, que van crear una companyia anomenada “3quefan” i van posar fil a l'agulla. El resultat ha estat “Ja et trucarem”, un musical que no gosem qualificar de petit format, perquè compta amb la intervenció de catorze artistes -actors/actrius/cantants i ballarines- i que s'ha presentat a l'Aquitània Teatre.

Que ningú s'enganyi. Aquí no hi ha atrezzo de campanetes, escenografies sorprenents que ens deixen bocabadats i elements decoratius inassumibles per a una petita formació com la que ens ocupa. Només telons i cortines correguts, un taulell de bar, alguna, taules, unes quantes cadires i un vestuari si no espectacular, sí almenys certament molt digne. Però el que per descomptat no manca és la imaginació, la vocació i el lliurament de tots els intervinents, per la qual cosa el resultat no deixa de ser summament estimable.

Els autors teixeixen una història senzilla basada en la ruda realitat dels que aspiren a ser artistes, es presenten a desenes de proves de selecció i només reben com a resposta l'anunci d'una mica creïble anomenada futura. Situació que, repetidament, acaba provocant, mentre passa el temps i se sumen els anys, el desànim de tots els interessats. Que acaben fent l'únic que està a les mans: o abandonant els seus somnis o arribant a la conclusió que han de ser ells mateixos els qui, superant tota mena de dificultats, provin de convertir-los en realitat. Tot plegat entreteixit amb una lleu història sentimental entre dos dels protagonistes principals.

A “Ja et trucarem” hi ha bones veus -potser una mica alterades per un so excessivament alt, que les confon-, una excel·lent coreografia i moltes ganes de fer un espectacle digne capaç d'entretenir i complaure el públic. I a fe que els components de “3quefan” ho aconsegueixen. Una glopada d'aire fresc que demostra que encara amb pocs mitjans és possible fer coses interessants.