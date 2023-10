Un dels artistes de l'AMFest. Foto: AMFest

Del 12 al 14 d’octubre, l’Hospitalet acollirà l’AMFest, el festival de músiques experimentals, enèrgiques, incòmodes, contemporànies i sorolloses. Enguany celebra el 10è aniversari i es reinventa per presentar l’AMFest Encobert, amb una programació descentralitzada en tres sales de la ciutat: l’Espai Zowie, la Sala Salamandra i El Pumarejo. El festival compta amb la participació del Districte Cultural de L’Hospitalet.

L’AMFest és un projecte basat en els contrastos, en què es repta el públic a transitar per diferents estats emocionals a través de la música. En els seus deu anys de vida, el festival s’ha caracteritzat per la recerca de sons inconformistes, per mitjà del volum, la dissonància, la intensitat o el silenci. Ara presenta una edició diferent de les anteriors sense abandonar els postulats originals: qualitat, risc i l’experiència de viure un festival en el qual la música és el centre de tot.

La programació la conformen un total de tretze propostes. Enguany, augmenta la presència de bandes nacionals com Los Manises i Lys Morke, que actuaran a la festa de presentació a l’Espai Zowie. Los Sara Fontán presentaran el seu primer disc, Queda pendiente, a la Sala Salamandra, mentre que El Pumarejo acollirà la presentació de quatre bandes: Distant Shores, Puput, Santacreu i Zarza. El comiat del festival serà també a El Pumarejo de la mà de Za! i el seu espectacle 2 baterías, 2 guitarras, 1000 versiones... y un bingo!

Entre les propostes internacionals, els belgues Brutus repeteixen al festival per presentar Unison Life, els nord-americans This Will Destroy You actuaran per primera vegada a Espanya en quinze anys i la japonesa Haru Nemuri exposarà el seu neo punk imprevisible i addictiu. Els alemanys The Ocean i els francesos Lost in Kiev presentaran els seus nous treballs, Holocene i Rupture, respectivament.