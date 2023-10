El descans setmanal dels professionals de l'espectacle fa que les sales quedin inoperatives alguns dies de la setmana, per la qual cosa les empreses intenten optimitzar els mitjans disponibles programant per a aquestes dates obres alternatives el muntatge de les quals no destorbi excessivament el títol principal. L'escenografia del musical de gran format “La nit dels morts vivents. Live!” que es va estrenar fa uns dies al teatre Condal és molt complexa, però un teló corregut permet invisibilitzar-la i aprofitar la part davantera de l'espai escènic per posar en marxa els dilluns algun altre projecte.

Tal és el cas d'“Alan”, un drama musical la principal autoria del qual és de Mateu Peramiquel, creador de música i lletres de les cançons, director musical i coautor de la dramatúrgia, mentre que aquesta darrera responsabilitat la comparteix amb Mar Puig, autora a el seu guió pròpiament dit i codirectora amb Cisco Miquel de la direcció escènica. Com podeu veure, una obra que ha estat fruit de l'esforç transversal de diversos col·laboradors estretament units entre si.

Hem definit “Alan” amb dues paraules: drama i musical. El segon, perquè incorpora nombroses peces interpretades en directe pel mateix Peramiquel i Compta pels quatre components del repartiment: Patricia Paisal, Ander Mataró, Vinyet Morral i Cisco Cruz. I també és un drama perquè l?eix argumental constitueix el relat de l?evolució turbulenta, accidentada i incòmoda que viu una persona adolescent afecta de disfòria de gènere. Terme el significat del qual potser no tots recordin però que defineix la situació d'”angoixa, ansietat, depressió, tristesa, confusió, malestar, incomoditat, desagrat cap al cos -entre altres-, que moltes persones senten quan el seu cos no correspon amb la seva identitat de gènere”.

Segons es va explicar al públic, l'obra està inspirada en una història real i tracta de posar en relleu la dificultat de desenvolupar aquest difícil trànsit a la recerca de la pròpia identitat de gènere, per això cal enfrontar-se a la incomprensió de l'ambient circumdant. En el cas que ens ocupa, no el familiar, però si principalment l'escolar, on sovint es manifesta descarnadament el nivell de crueltat a què poden arribar els adolescents.

Alan és un espectacle aparentment senzill, però amaga una complexitat derivada de la necessitat compatibilitzar ambients en un escenari parvo i reduït i exigeix a més de tots els intervinents, però en particular del seu protagonista, Ander Mataró, una interpretació dinàmica amb successius i canviants estats dànim. Tot plegat davant d'un públic que, almenys la nit de l'estrena al Condal, estava en bona mesura ia jutjar pel que vam veure, sensibilitzat per aquesta dramàtica situació, al punt que alguns espectadors no van dubtar a exterioritzar sense embuts les seves reaccions més íntimes.

Com moltes històries reals, “Ander” no té una conclusió feliç. Però com que al públic no acostumen a agradar aquests finals, els autors han incorporat una escena més en què es busca un desenllaç més esperançador, decisió que s'ha de respectar, per descomptat, certament supèrflua.