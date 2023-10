Foto: Renfe

Renfe Rodalies col·labora per primera vegada amb Serielizados. La 10a edició del Festival Internacional de Sèries serà del 17 al 21 d’octubre de 2023 a Barcelona i del 24 al 28 d’octubre, tindrà lloc a Madrid. A més a més, del 17 al 29 d'octubre en línia a FILMIN.

El Festival Serielizados, un any més, compta amb activitats presencials a Barcelona que estan plenes d’estrenes, projeccions, convidats, xerrades i podcasts en directe. Entre els molts artistes nacionals que visitaran el festival, assistiran l’Aina Clotet, Berto Romero, Javier Ambrossi, Javier Calvo, Andreu Buenafuente i Álex De La Iglesia. I com a convidat internacional, el creador de Succession Jesse Armstrong. Els usuaris poden adquirir les entrades al web https://serielizados.com/ca/festival/.

La ciutat de Barcelona disposa de 9 estacions de Rodalies situades en punts cèntrics de la ciutat. Els trens de Renfe Rodalies apropen a tots els viatgers als esdeveniments culturals que se celebren en diversos punts de la ciutat d’una manera còmoda, ràpida, segura i sostenible.

Aquesta col·laboració cultural respon al ferm compromís de Renfe pel desenvolupament de la cultura i la música a Catalunya. Renfe difondrà la campanya en els suports d’informació i comunicació, al web de rodaliesdecatalunya.cat i a xarxes socials.

Per a més informació els viatgers poden dirigir-se a les estacions de Rodalies de Catalunya, al telèfon 900 41 00 41, així com a les pàgines web rodaliesdecatalunya.cat, www.renfe.com així com a l’app de Rodalies.