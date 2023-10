La Paloma / Instagram @lapalomabcn

La històrica sala de festes La Paloma acollirà el proper dilluns 16 d’octubre l’acte de lliurament dels premis Time Out Cultura de Barcelona. Prop de 30 nominats aspiren a algun dels 10 guardons que reconeixen les propostes creatives que més han impactat en el darrer any. El jurat dels premis està format per l'actor, director i dramaturg Iván Morales, la periodista Montse Virgili, la il·lustradora i dissenyadora Queralt Guinart, Fanny Campeny (Client Service Director a IPG Mediabrands), Mireia Domingo (directora de CaixaForum) i quatre editors de Time Out Barcelona: Borja Duñó, Eugènia Güell, Rita Roig i María José Gómez.

En la categoria Millor creador o creadora, les nominades són la directora, actriu i guionista Elena Martín, la il·lustradora Rocío Quillahuaman i la ballarina, coreògrafa i performer Aina Alegre, mentre que en la d’artista emergent hi ha la cantant Júlia Colom, el dibuixant Marc Torices i la dissenyadora Gina Guasch.

Dins la categoria de Millor obra hi consten 'Riders of the Canyon' (disc del grup homònim), 'La història dels vertebrats' (llibre de Mar García Puig) i el documental 'Alteritats'; i els finalistes de Millor iniciativa cultural social són l’òpera col·laborativa 'La gata perduda', la Fundació Setba i Periferia Cimarronas.

Estan nominades a Millor exposició, 'Constel·lació gràfica' (CCCB), Amics imaginaris (Fundació Miró) i La mà guiada (MNAC); competeixen com a Millor espectacle 'Dels intestins una soga i del cul un sac de gemecs' (Sala Beckett), el concert de Las Ninyas del Corro a la jornada inaugural del Cruïlla i l’actuació de Carles Viarnès & Alba G. Corral al Sónar; i el Millor esdeveniment o festival es disputa entre els recitals poètics de L’Horiginal, el Sarao Drag Futuroa i Jazztrònica.

Al Projecte més innovador hi ha Festival Real - 360º Experiències Binaurals, Jazz des del corredor de la mort, d’Albert Marquès, i La Infinita; mentre que a l’Obertura de l’any hi figuren Heartbreak Hotel i Espai Texas (ex aequo), La Conxita de Sants i La Paloma.

A la gala del 16 d'octubre també es donarà a conèixer el Premi Time Out Barcelona, que reconeix la trajectòria professional d'un creador, projecte o col·lectiu de Barcelona.