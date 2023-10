Acrobàcies a Havana nights

La cúpula del Centre Comercial de Las Arenas és un espai immens que s'ha utilitzat amb variats fins. Entre ells, el teatre, funció per a la qual ofereix grans possibilitats, ja que la boca de l'escenari és veritablement panoràmica. Un lloc, per tant, excel·lent per a espectacles de caràcter musical com el que ara mateix s'ofereix: “Havana nights” .



Tal com és ben sabut, Cuba gaudeix d'una cultura musical extraordinària i d'una llarga tradició en espectacles de varietats, dels quals hem tingut coneixement gràcies a les reiterades visites que han fet a Espanya successivament algunes formacions procedents del llegendari “Tropicana” de La Havana, així com algunes altres companyies d'aquesta mateixa illa antillana. Totes elles solen respondre a un semblant tipus de xou que es basa en la magnificència de les seves produccions, en l'excel·lent qualitat dels seus artistes -ballarins, cantants i models- i en el colorit i l'autenticitat que impregna tota la seva actuació. Però la gran novetat de l'espectacle “Havana nights” és que a tots aquests elements esmentats incorpora la presència de números de caràcter circense, acrobàcies a terra i aèries, malabarismes, etc., que s'executen bé alternant-los o combinant-los amb els números coreogràfics, bé separadament dels de caràcter coral.

Ritme i color del cabaret cubà a Havana nightes



Innecessari és a dir l'excepcional categoria de tots els artistes, un total de 35 professionals a les diverses especialitats, amb cinc músiques -sí, músiques, totes les professores són dones- que executen les partitures en directe, formant un conjunt homogeni que cobreix una funció de fins a dues hores en el transcurs de les quals no decaure el ritme ni un sol minut. El resultat és un espectacle veritablement antològic, del que l'únic que vam sentir a no poder donar noms perquè no es facilita programa de mà i no vam ser capaços de localitzar-los enlloc. I a fe que tots i cadascun dels membres de la companyia es mereixerien la corresponent cita concreta i puntual.