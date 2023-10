Baloji guanya com a millor director i 'Robot Dreams' de Pablo Berger s'emporta el premi del públic. EP

La pel·lícula argentina 'Quan aguaita la maldat', del director Demián Rugna, s'ha coronat com a millor pel·lícula de la Secció Oficial Fantàstic del 56 Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya en un palmarès molt repartit i que ha reconegut per primera vegada amb el seu principal guardó a un film llatinoamericà, ha anunciat aquest dissabte el jurat en roda de premsa.

'Quan aguaita la maldat', protagonitzada per Ezequiel Agustín Rodríguez i Demián Salomón, explica com dos germans descobreixen un home infectat per forces malignes i que està a punt de donar a llum un dimoni.

El jurat, compost per Ana Torrent, Kim Newman, Jérôme Paillard, Alexandra Heller-Nicholas i David C.Fein, ha defensat que 'Quan aguaita la maldat' és "la millor" que han vist a la secció a competició, i ha subratllat el món que es crea a la pel·lícula.

Ha concedit un premi especial 'ex aequo' al film britànic 'Stopmotion', de Robert Morgan, per la seva explotació creativa del costat fosc de la creativitat, i al francès 'Vermin: la plaga' per ser "una pel·lícula de monstres poderosa i política ".

El realitzador Baloji ha estat premiat com a millor director per 'Omen', i en la categoria d'interpretacions els guardons han recaigut a Kate Lyn Sheil com a millor actriu per 'The Seeding' --amb una menció especial per a Zafreen Zairizal pel seu paper a ' Tiger Stripes'-- ia Karim Leklou com a millor actor per 'Vincent ha de morir'.

El jurat ha reconegut 'Late Night with the Devil', dels germans Cairnes, amb el premi al millor guió; a 'La Morsure' amb el de la millor fotografia; a 'Club Zero' amb el de millor música, ia 'El regne animal' amb el de millors efectes visuals.

S'han concedit dues mencions especials per part del jurat als films 'Riddle of Fire', perquè "va fer molt content" al jurat, ia 'Mosques', per mostrar el costat lleig de Buenos Aires.

SECCIONS POPULARS



A la secció Noves Visions, el jurat ha premiat com a millor pel·lícula 'Moon Garden', de Ryan Stevens Harris, com a millor director David Kapac i Andrija Mardesic per 'The Uncle', i com a millor curtmetratge a 'The Old Young Crow' , de Liam LoPinto.

En aquesta secció s'han atorgat tres mencions especials a les produccions 'Humanist Vampire seek consenting suïcidal Person' d'Ariane Louis-Size, 'Mimi - Prince of Darkness' de Brandon de Sica --nét de Vittori de Sica-- i 'Halfway Home ' de Madarász Isti.

A la secció Anima't, el premi a millor llargmetratge ha estat per a 'Tony, Shelly i la llanterna màgica', de Filip Posivac, i el de millor curtmetratge per a 'Ghost of the Dark Path' de Fish Wang.

El premi Méliès de plata a millor pel·lícula europea ha estat per a 'La Morsure' i al millor curtmetratge per a 'Cultes', i el premi Brigadoon Paul Naschy a millor curtmetratge ha estat per a 'Ellos', de Néstor López i Óscar Romero.

Per la seva banda, a la secció Òrbita s'ha alçat amb el premi a millor pel·lícula Blood Window --cinema iberoamericà-- 'Quan aguaita la maldat', que s'ha endut també el màxim guardó del festival, i amb el premi a millor pel·lícula Òrbita 'The Last Stop in Yuma County', de Francis Gallupi.

Els premis de la crítica han estat per a 'La teoria universal', de Tim Kröger, a la Secció Oficial Fantàstic, Stephen Castang com a director revelació per 'Vincent ha de morir' i 'I'm not a robot' de Victoria Warmerdam com a millor curtmetratge.

Els guardons del públic han recaigut a 'Robot Dreams', de Pablo Berger, a la Secció Oficial Fantàstic; a 'Us revent' de Kike Narcea a la secció Midnight X-Treme, al Focus Àsia 'Força bruta: sense sortida', de Sang-yong Lee, ia la secció Panorama 'L'exorcisme d'Eastfield', de Nick Kozakis.

CREIXEMENT DEL 13%



El director del Festival de Sitges, Àngel Sala, ha remarcat la gran varietat dins del cinema fantàstic que s'ha pogut veure en aquesta edició, i ha destacat que el públic del certamen “veu a veure tota mena de cinema”.

Sala ha reiterat la necessitat de “més infraestructures” del festival a Sitges, i ha dit que és un debat que està sobre la taula per la dinàmica de creixement del certamen.

La directora de la fundació del festival, Mònica Garcia, ha subratllat que el certamen ha crescut de moment un 13,5% en la seva recaptació i ha venut més de 83.000 entrades, cosa que continua mantenint Sitges com "el bressol del fantàstic" .