Commociona el món del cinema i genera interrogants sobre les circumstàncies de la seva mort. EP

En un sorprenent i tràgic succés, el conegut cineasta iranià Dariush Mehrjui, àmpliament reconegut per la seva influent contribució a la nova onada del cinema a l'Iran, va ser trobat mort amb la seva dona, Vahideh Mohammadifar, a la seva residència a la província d'Alborz, a les proximitats de Teheran. Tots dos haurien estat víctimes d'apunyalament al coll, segons declaracions del cap de justícia de la província, Hossein Fazeli-Harikandi, reportades per l'agència de justícia Mizan Online.

L'esgarrifosa notícia arriba després que l'esposa del cineasta esmentés amenaces que havien rebut recentment i un robatori a casa seva. Tot i això, les autoritats han indicat que no es van presentar denúncies formals relacionades amb l'entrada il·legal a la residència ni el robatori de pertinences.

El llegat de Dariush Mehrjui al cinema iranià és notable, amb obres que abasten dècades de creativitat cinematogràfica. La seva pel·lícula "La Vache" (1969) s'erigeix com una fita a la nova onada del cinema a l'Iran. Entre les seves obres destacades hi ha "Monsieur le naïf" (1970), "Le Cycle" (1974), "Les Locataires" (1987), "Hamoun" (1990), "Sara" (1993), "Pari" (1995) ) i "Leila" (1996). El 2014, el seu llegat va ser honrat a París pel Forum des Images, amb la presència del mateix director.

Mehrjui també va viure a França entre 1980 i 1985, on va realitzar "Le Voyage au pays de Rimbaud". En tornar a l'Iran, va assolir èxits a taquilla amb "Les Locataires". El 1990, va dirigir "Hamoun", una comèdia negra que explorava la vida d'un intel·lectual turmentat pel seu divorci i les seves inquietuds intel·lectuals en un Iran influenciat per les corporacions tecnològiques Sony i Toshiba.

Durant la dècada de 1990, Mehrjui es va destacar per retratar la vida de dones en pel·lícules com "Sara", "Pari" i "Leila", que exploraven temes com la infertilitat i la poligàmia.

Aquest impactant i tràgic succés enlluerna el món del cinema iranià i deixa moltes incògnites per resoldre al voltant de la mort d'un pioner del cinema i la seva dona.