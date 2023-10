Un detall del polèmic cartell de la Festa Major de Lleida que va dissenyar el 2016. Foto: Paeria

Àngel Jové, un dels grans noms de l'art conceptual de Catalunya, va morir dimecres 18 d'octubre passat als 83 anys a Girona, ciutat on havia viscut les últimes dècades. Diumenge passat 15 va patir un vessament cerebral que li va costar la vida 72 hores més tard.

Nascut a Lleida, Jové era un artista versàtil la mirada impactant del qual va captivar figures com Bigas Luna. Aquest últim ho considerava el seu actor predilecte i van col·laborar en pel·lícules com Bilbao, Angoixa , i Les Edats de Lulú. Tot i això, Jové no es deixava encasellar fàcilment en una sola disciplina artística.

Sempre jugant amb els límits, el 2016 va dissenyar el cartell de la Festa Major de Lleida més polèmic en anys, en què es veia la ciutat amb una imatge semblant a la que mostra la càmera d' El Temps de TV3 ,amb la Seu Vella al fons, desenfocada i una grafia gairebé naïf en colors cridaners.

“Àngel Jové és un dels grans artistes del segle XX, però és molt poc conegut perquè mai no li va interessar ser-ho”, va dir, després de conèixer-se la notícia, la directora de la Fundació Antoni Tàpies, Imma Prieto.