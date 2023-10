Young, en una estrena cinematogràfica. Foto: Europa Press

Burt Young, l'actor conegut pel seu icònic paper com Paulie a les sis pel·lícules de la saga Rocky, ha mort als 83 anys. El talentós intèrpret, que va obtenir una nominació a l'Oscar com a Millor Actor Secundari per la seva actuació en el primer lliurament de la franquícia boxística liderada per Sylvester Stallone, també va deixar la seva empremta en altres pel·lícules emblemàtiques, com Hi havia una vegada a Amèrica de Sergio Leone, Els aristòcrates del crim de Sam Peckinpah i Chinatown de Roman Polanski.

La trista notícia de la mort de Young es va produir el 8 d'octubre a Los Angeles, Califòrnia, segons el que va confirmar la seva filla Anne Morea Steingieser al New York Times , però s'ha conegut recentment. La causa de la seva mort encara roman desconeguda.

Sylvester Stallone, commogut per la partida del seu estimat amic, Burt Young, va compartir un emotiu missatge al seu compte d'Instagram en honor a l'actor: "Pel meu estimat amic, BURT YOUNG, vas ser un home i un artista increïble, jo i el món t'estranyarem molt... DEP".

Young va néixer com Gerald Tommaso DeLouise, el seu veritable nom, el 30 d'abril de 1940 a la ciutat de Nova York va estudiar al mític Actors Studio i va complir un període de servei al Cos de Marines dels Estats Units, durant el qual va iniciar una trajectòria força notable com un boxejador.

Va fer el seu debut en pantalla Carnaval de Sang de 1970, sota el pseudònim de John Harris. Després va aparèixer en projectes com Permís per estimar fins a mitjanit , El jugador o Chinatown , l'aclamat thriller de Polanski protagonitzat per Jack Nicholson, Faye Dunaway i John Huston.

Després de rodar Els aristòcrates del crim a les ordres de Sam Peckinpah amb James Caan, Robert Duvall, Arthur Hill o Bo Hopkins, li va arribar el paper més popular, el de Paulie Pennino, el germà d'Adrian (Talia Shire) i cunyat de Rocky (Sylvester Stallone). Per la seva actuació a la pel·lícula original de Rocky estrenada el 1976, Young va ser nominat a l'Oscar al millor actor de repartiment.