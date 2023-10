Foto: L'Hospitalet de Llobregat

La 14a edició del 48 h Open House BCN arriba a L’Hospitalet el cap de setmana del 21 i 22 d’octubre per descobrir espais sovint inaccessibles al públic. Enguany, el festival, que té lloc a set ciutats de la regió metropolitana, jugarà amb els elements que conformen el ric collage arquitectònic de les ciutats i excavarà en les micronarracions que es poden extreure del detall dels edificis.

En aquesta edició, els visitants descobriran com l’arquitectura no prové mai d’una història única. Es farà palesa la xarxa d’orígens, contaminacions, similituds i diferències en l’evolució arquitectònica, inclosa la influència dels avenços tecnològics, l’adaptació climàtica, la política social, els contextos econòmics, els requisits normatius i les noves oportunitats digitals.

L’HOSPITALET, UNA CIUTAT DE CONTRASTOS AMB PATRIMONI PER DESCOBRIR

L’Hospitalet amaga una gran quantitat d’arquitectura variada i complexa. Durant el festival, se’n podran conèixer els orígens, en els quals es dedicava a la pagesia, amb diferents masies disperses i arrelades al territori que s’han conservat, per tal d’entendre’n la història. El modernisme i el racionalisme, amb la seva llum i els seus colors, així com l’arquitectura industrial, es troben als seus carrers, i la figura de l’arquitecte Puig i Gairalt hi ha deixat una empremta de gran valor paisatgístic. Els darrers anys, l’urbanisme hi ha portat una tipologia d’edificació innovadora i alguns arquitectes de renom ara tenen la seva marca a la ciutat. Actualment, s’ha recuperat una arquitectura col·lectiva que redefineix la ciutat comptant amb la participació ciutadana.

L’oferta de L’Hospitalet durant el 48 h Open House la conformen quinze espais, entre els quals es troba la masia clàssica Ca L’Esquena Cremat, adossada al Casino del Centre. Aquest any, repeteix el Blue Containers Project, una experiència educativa de reciclatge de contenidors marítims per transformar-los en habitatges i equipaments. Continuant amb l’estil contemporani, a les TMB Cotxeres Zal, les noves instal·lacions de transport públic de Barcelona, podrem comprendre com funciona la xarxa ferroviària, tan útil en la nostra vida quotidiana a la ciutat.

Altres espais imprescindibles que formen el ric collage arquitectònic de L’Hospitalet són l’Edifici Planeta, un centre modern de formació i innovació i un espai cultural a la ciutat, o la fàbrica de Vitralls Bonet, un lloc que uneix la tradició i la innovació en els materials per a la construcció d’elements especials.

En el 48h Open House BCN hi participen Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan Despí, L’Hospitalet, Vilassar de Dalt i Sitges, amb una oferta que conté prop de dos-cents espais visitables.

Al web del festival www.48hopenhousebarcelona.org es pot trobar informació complementària per fer les visites.