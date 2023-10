La història d'alguns cinemes de Barcelona, que tan bé va estudiar i va explicar Juan Munsó Cabús en una obra emblemàtica i enciclopèdica, s'ha vist sotmesa a una evolució assenyada, fruit dels temps. Moltes sales van desaparèixer sense deixar empremta, d'altres es van reconvertir en comerços, garatges o van ser habilitades per a altres activitats i, en fi, n'hi ha que van recuperar la seva condició de teatres anterior. Algunes, poques, van sobreviure. I avui podem parlar del cas una d'elles que reuneix tots els mereixements per ser qualificada de centenària ja que va començar el seu camí al número 205 del carrer Bailén amb aquest mateix nom. Va tenir després els de Delicias, Texas, Lauren Gràcia i amb el penúltim va poder continuar fins a la clausura el 2014.

Cinemes Texas - Wikicommons

La vitalitat dels barris de Gràcia i de l'Eixample, la pertinàcia d'un públic de fidelíssim proximitat i la iniciativa d'un grup de promotors encapçalats per Isona Passola (amb Anna Rosa Cisquella, Blanca de Carreres, Clara Cols i un llarg etcètera) ha fet possible que, després d'una profunda remodelació a càrrec de l'arquitecte Francesc Guardia, es reconvertís al nou Espai Texas dotat de sengles sales de projeccions amb 161 i 66 places d'aforament respectivament i una altra de teatre amb 200 localitats. Tot això ha suposat una inversió de 402.000 euros, 251.434'04 dels quals han estat subvencions del sector públic, 204.563'96 d'altres subvencions i patrocinis i 150.000 d'aportacions personals o micro mecenatge. Part dels mitjans econòmics obtinguts ha procedit de la venda de les butaques antigues, que es van emportar com a record molts dels que van ser espectadors del vell cinema, al punt que es va donar el cas de certa parella que en va voler comprar dos com a record de la seva casament per “poder veure cinema a casa com si fossin al Texas”.

Passola va recordar que una de les finalitats principals de l'Espai serà oferir cinema en català, ben doblegat, bé amb subtítols. És l'única assignatura pendent de la normalització. Tot això mitjançant una programació diversificada que atendrà tota mena de públics. Mentre que la sala teatral tractarà de donar suport a la creació i autoria catalana contemporània i el bar proposarà un servei de menjars lleugers i imaginatius (amb, per exemple, biquinis trufats o de mortadel·la), vermús i tota mena de begudes.

Tot i que la inauguració oficial de l'Espai Texas està prevista per al 16 de novembre, el local obrirà les portes al públic el 27 d'octubre amb la posada en funcionament de les tres sales, així com del bar, que vol ser punt de trobada i lloc per lexercici de la sociabilitat. Els primers films programats seran “Esperant a Dalí”, “Lola i els seus germans”, “La professora de piano”, “Els consells de l'Alice” i “Barbie”, mentre que la sala teatral presentarà “Pongo” a partir del mateix 27 i “Austràlia” del 28.

I una anècdota final: 219 butaques de l?Espai Texas procedeixen de la sala La Violeta d?Altafulla cedides per l?ajuntament d?aquesta localitat tarragonina.