Hi ha temes lacerants que han estat ocults fins ahir mateix però que han anat sortint a la superfície. Aquest és el cas de les agressions originades per raons de gènere o de diversitat sexual, ja que actualment aquestes actituds no només són rebutjades per la generalitat de la societat -amb desafortunadament massa excepcions- sinó sobretot perquè resulten clarament sancionables des del punt de vista legal. Això no impedeix que es puguin produir situacions aberrants i que en alguns casos s'intenti amagar certes conductes que van ser consentides amb l'excusa d'haver estat fruit d'una coacció. Un cas d'aquest tenor va ser el que va passar a Madrid fa un parell d'anys quan un jove gai va voler evitar l'evidència de certa infidelitat, inocultable per la cruesa i les conseqüències, utilitzant aquest estratagema. Pau Coya s'ha inspirat en aquell fet com a fil narratiu d'un text dramàtic titulat Pols de diamant que va participar el IX torneig de dramatúrgia de les Illes Balears i que arriba ara a la sala Versus Glòries.

Segons Coya, ha tractat de “treure a la superfície les contradiccions de la persona humana i de com un individu es veu abocat a mentir per tal de sobreviure a l'estigma. Algú que, com els diamants, pot semblar indestructible, però es pot destrossar com a conseqüència d'un sol cop”. Per això articula el text en forma de diàleg entre dos actors dels quals un és la suposada víctima de la imaginària agressió i l'altre interpreta successivament diferents rols (parella del primer, periodista, investigador).

Papers que interpreten, respectivament, Albert Salazar i Dafnis Balduz. Al primer li correspon donar credibilitat a la successiva transformació de l'ànim del seu personatge, que passa de l'eufòria a la desesperació, de l'esperança que el seu ardiment s'accepta a l'enfonsament produït per la revelació del secret que pretenia mantenir, del desig de mantenir la relació sentimental preexistent a la infidelitat a la convicció que res no podrà continuar sent com abans. Mentre que Balduz ha de variar de registre interpretatiu en funció dels diferents personatges que ha d'encarnar a cada moment.

L'acció dramàtica, dirigida per Nelson Valiente, passa de moments d'intens i trepidant ritme a uns altres de pausada intimitat. Val a dir que, tal com passa sovint en moltes sales, així com en els diàlegs diguem-ne convencionals el nivell de la veu dels actors és perfectament intel·ligible, en els moments en què aquests expressen complicitats personals baixa al nivell del xiuxiueig i resulta punt menys d'inaudible des de, per exemple, la quarta o cinquena fila, a la que vam estar asseguts.

És ben sabut que els teatres de proximitat fan de la necessitat virtut i jugues amb imaginació intentant optimitzar mitjans que solen ser parvos. Però no deixa de produir certa gràcia que el programa de mà atribueixi a Paula Font l'escenografia i el vestuari, quefer que li ha d'haver resultat molt suportable ja que la primera es limita a un parell de taules -que serveixen per muntar-s'hi o saltar per a sobre- i les corresponents cadires, mentre que el segon podria ser el mateix que els intèrprets han portat posat des de casa seva. Austeritat espartana que no entela el mèrit d'un text sens dubte interessant i que convida a pensar sobre algunes qüestions gens fútils.