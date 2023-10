El teatre ha de ser d'alguna manera reflex de la societat contemporània i per això els dramaturgs tenen molt presents les situacions que planteja el nostre diari esdevenir. Que no només està fet de drames i tragèdies o de situacions més o menys còmiques, sinó que, la majoria, es configura al voltant d'una sèrie de variables que van des dels somnis irrealitzables propis de la joventut a les petites o grans decepcions que encatifen el pas a l'edat adulta i no diguem ja a l'ancianitat. Situacions que tenen el seu reflex més directe a la nostra vida dins del context familiar, que és possiblement un dels ambients que més transformacions ha experimentat en l'últim mig segle.



El dramaturg anglès Mike Bartlett ha jugat a Love, love, love (La Villarroel) amb el canvi generacional que s'ha pogut produir en una família britànica mitjana en un temps que va des de l'emergència dels Beatles, intèrprets de les esperances de una joventut desencadenada que havia aconseguit superar els traumes de la postguerra, fins a l'actual, quan, després de l'enfrontament amb la realitat més crua que va suposar el thatcherisme, ha acabat produint una lleva de gent que ha entrat en la maduresa sense veure resolt amb claredat futur. A l'ínterin, decepcions sentimentals, problemes econòmics -hipoteques- i un canvi tan copernicà en els valors individuals i col·lectius que resulta difícil de comprendre i assumir els joves dels seixanta. Innecessari és a dir que, si bé Bartlett situa aquest procés en el context de la gran Albió, cal aplicar-lo sense excessives diferència sobre la nostra pròpia realitat nacional quan la societat espanyola va passar de les esperances sorgides als anys del tardofranquisme i la transició a les decepcions i contradiccions del temps present. Tot això ho tradueix l'autor a la peripècia de Kenneth i Sandra, dos fanàtics dels Beatles als quals veiem créixer, evolucionar i subsumir-se en un món que els costa entendre i que acaben vivint una mica al marge de la realitat, quan es donen explica que aquella bonica frase que “tot el que necessites és amor” ha resultat sens dubte insuficient.



Julio Manrique ha dirigit amb l'habilitat i el mestratge que caracteritza els quatre intèrprets de la comèdia, Laia Marull, David Selvas, Clara de Ramon i Marc Bosch, que han de fer creïble l'evolució cronològica de cadascun dels seus personatges, cosa que els obliga a un canvi progressiu no només de fesomia i vestuari, sinó també d'actituds.

Sebastià Brosa ha aprofitat enginyosament les possibilitats de l'espai escènic central de la sala per crear una escenografia canviant que apareix vetllada a cadascun dels seus fronts per una malla translúcida que difumina les primeres etapes cronològiques del relat dramàtic per desaparèixer a la fase final, quan la lluminositat esclata de forma rotunda com si es produís el despertar d'un somni irrealitzable. Una posada és escena molt apropiada per a un muntatge no exempt de dificultats que s'ha resolt encertadament.