Tenim una pèssima memòria històrica o, per dir millor, ho ignorem gairebé tot de la nostra història recent. I quan ens sorprenem i critiquem l'obsessió de certs col·lectius humans per obligar les dones a portar tapada la seva cabellera oblidem que fins a època molt recent va ser cosa gairebé obligada a la mateixa Espanya. No fa gaires anys les dones solien cobrir-se amb un mocador abans d'emprendre viatge -negre les vídues-, o amb un mantellina per entrar a qualsevol església. I que fa no més d'un segle un grup de dones intrèpides, acompanyades d'uns joves joves anomenats Salvador Dalí i Federico García Lorca, es van atrevir a passejar per la Puerta de Sol de Madrid amb el cap descobert, provocant la indignació dels altres vianants , que les van insultar i van agredir. Van passar a la història com “les sense capell”, un terme que ha acabat englobant un ampli grup de dones que van ser les avançades del feminisme espanyol.

Entre elles va estar la madrilenya Victorina Durán, primera catedràtica d'Indumentària i Escenografia del Reial Conservatori, dissenyadora de la de molts espectacles de Margarita Xirgu, Lorca i Riva Chériff i col·laboradora de Dalí al “Don Juan Tenorio” que va dirigir Luis Escobar a Madrid a 1949. Eva Hibernia ha pres la seva memòria com a eix d'un espectacle dramàtic musical titulat “Victorina” que es presenta al teatre Akadèmia i que constitueix una reivindicació d'aquell moviment proto feminista que va concitar l'adhesió de nombroses dones importants i va ser de fet el punt de partida d'un procés lent que ha aconseguit finalment reconèixer el protagonisme i la igualtat de la dona a la vida del nostre país.

Diu Eva Hibernia, autora del text, que “Victorina” “és, per mi, la victòria de l'alegria. Una dona capaç de ser fidel a si mateixa, malgrat lʼesdevenir social i polític. És l'encarnació de la força de la creativitat, una força que em sembla més necessària que mai. És la capacitat d'estimar i conservar, talents que val més entrenar com a individus abans que tot el que ens envolta esclati per egoisme i indiferència. És la naturalitat de la irreverència davant de les normes absurdes i el respecte a la llei del caràcter propi. És, a més, un cant a la vàlua de l'individu; els canvis col·lectius es fan a poc a poc, des de la petita parcel·la de cadascú, escollint com es defensa el possible que encara no ha estat reconegut”.

El projecte escènic ha estat desenvolupat per La Barni, grup teatral especialitzat en espectacles musicals que, sota la direcció de Marc Vilavella, va produir funcions tan afortunades com “Ulls verds” i “L'anomenen copla”. En aquest cas s'ha comptat amb una veterana d'aquesta companyia, Gracia Fernández (de la qual recordem la seva magistral interpretació del cuplet en què interrogava el públic si el cafè el volia “amb llet o sense llet”) i amb el protagonisme de Silvia Marsó, en la seva maduresa esplèndida. Amb una complexa i barroca escenografia d'objectes que ocupen el parvo espai escènic de l'Akadèmia i els elements dels quals van sent traslladats i recompostos una i altra veus per les dues actrius, es desenvolupa un espectacle que té un inspirat text que ha comptat amb la col·laboració de Gustavo Llull en els arranjaments i direcció musical i en què s'enfila un conjunt de cançons procedents del repertori sarsueler i popular del qual La Barni té acreditada experiència. Així n'hi ha de “La cort de farón” o “La Gran Via”, i com a cuplet com el de “La puça” o “La machicha”, si bé les lletres han estat adequadament readaptades al contingut i sentit de la funció.

Amb “Victorina” es demostra que es pot fer “memòria històrica” des del teatre de manera divertida i no per això menys pedagògica.