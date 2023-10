Per a gustos hi ha colors, com es diu a Cuba i cadascú té els seus propis gustos. Per exemple, a mi m'agrada berenar soconusc amb mojicó, però el mag Hausson prefereix ficar-se entre pit i esquena unes quantes fulles d'afaitar. Sí, sí, allò que acaben de llegir ¡fulles d'afaitar! Que lluny de produir-li alguna molèstia estomacal, escup seguidament enfilades en un fil de cosir davant l'estupefacció del públic que assisteix al seu habitual retrobament anual. Ho fa en un espectacle de màgia titulat “60' minuts” que es presenta a les set de la tarda a la sala petita del teatre Gaudí, un espai que precedeix la sala gran i que en un local convencional és el que hauria ocupat l'ambigú, ara innecessari en funcions que es desenvolupen habitualment sense solució de continuïtat i amb un únic acte.

En un temps en què imperen els espectacles de màgia de gran format, Hausson opta per un altre registre i és paradigma de l'anomenada “màgia de proximitat” que explica cultivadors ton insignes com el també famós Juan Tamariz. Això no vol dir que Hausson executi els seus trucs en la més estricta soledat, sinó que, ben al contrari, sol·licita en reiterades ocasions la col·laboració del públic, el qual, d'aquesta manera, es converteix en copartícip de l'espectacle, tal com ens va passar a nosaltres mateixos a la primera funció del seu nou espectacle. Per sort no vam ser convidats a l'exercici de degustació de fulles d'afaitar…!

Encara més, són els espectadors els que escullen al principi de la funció una sèrie de temes que donaran lloc a l'execució dels diversos jocs d'il·lusionisme, entre els quals hi ha de manipulació de cartes, però també de mentalisme i altres especialitats pròpies d'aquest art parateatral en què Hausson és un reconegut i exitós expert.

Afegim que la premiere va ser, alhora, ocasió per a un grat retrobament de l'artista amb algun altre mag i amb molts dels seus amics i admiradors que vam acudir a rendir-li tribut amb el nostre aplaudiment entusiasta. Un reconeixement al seu mestratge professional que es consolida i reafirma a cadascun dels nous espectacles.