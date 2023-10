@EP

El cantant i compositor C. Tangana ha destacat que el documental 'Aquesta ambició desmesurada', que mostra el procés de creació del seu àlbum 'El Madrileny' i la posterior gira mundial, no només repassa els seus èxits i èxits, sinó que també recull moments amargs, complint així les expectatives dels seus fans: "Qui em segueix no espera allò típic de mi".

Així ho ha defensat en roda de premsa als cines Mooby Aribau de Barcelona, on aquest dijous a la tarda el documental inaugurarà la programació de l'InEdit Festival en què també serà la seva estrena a cinemes de tot Espanya, després d'aconseguir més de 15.000 entrades reservades a la prevenda anticipada.

'Aquesta ambició desmesurada' està dirigit per Santos Bacana, Cris Trenas i Rogelio González, que durant més de quatre anys acompanyen C.Tangana descobrint des de la gènesi d''El Madrileño' i la conceptualització de la gira fins als assajos, la seva transformació artística i el costat més íntim, com la seva família, contradiccions i "inseguretats".

Sobre les seves inseguretats com a cantant, C.Tangana --el nom original del qual és Antón Álvarez -- ha confessat que les combat amb propostes creatives diferents, "que tinguin una mica de radical i original", i posant el que inspira al servei de la música , ha dit.

C.Tangana (Madrid, 1990) ha explicat que el seu tercer àlbum d'estudi, 'El Madrileño', que va publicar el febrer del 2021 amb grans èxits com 'Ingovernable' i 'Los tontos' que li van merèixer tres Premis Grammy Llatins, va ser fruit "una crisi dels 30 avançada".

Ha afirmat que el major error de la seva carrera ha estat caure en la negativitat en ocasions, mentre que el seu major encert "segueix sent posar totes les energies a la part de la passió i la intuïció", i ha reivindicat que la veritable responsabilitat artística és apostar per allò que a un mou.

ESTÀ CENTRAT AL CINEMA I LA SEVA PRODUCTORA LITTLE SPAIN



Sobre projectes de futur, ha assegurat que ara està content i inspirat i centrant-se en el cinema amb Little Spain, la productora de videoclips que va crear el 2020 juntament amb els tres directors del documental, que actualment té projectes de pel·lícules, sèries i documentals en marxa .

També ha explicat que a 'El Madrileño' es va quedar amb ganes de col·laborar amb la cantant mexicana Natalia Lafourcade "per la seva reivindicació del folklore a través del pop" i també de fer una cúmbia, projectes als quals no descarta aventurar-se en el futur.