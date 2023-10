Tenint en compte el moment que estem vivint potser podria semblar que no és el més oportú per enfrontar-se a un text com el de Fred Uhlman, en què aquest autor, que va conèixer la situació per ciència pròpia, fabula sobre l'emigració obligada d'un jove jueu alemany que va haver de renunciar al seu país i al seu millor amic per culpa de l'emergència de la barbàrie nazi. Tal és el cas que planteja “L'amic retrobat”, un relat sobre el que passa entre dos adolescents que comparteixen pupitres escolars i amistat entranyable, però que es veuen obligats a distanciar-se quan la intolerància racista obliga un d'ells a fugir als Estats Units mentre que l'altre, sense penedir-se, ni renunciar a la relació existent entre tots dos, sembla no obstant irremeiablement subsumit pels cants de sirena de la utopia nacionalista i, fet i fet, genocida (perquè creu, en la seva increïble ingenuïtat, que Hitler acabarà reconeixent que també hi ha “jueus bons i patriotes”).

Una història no tan llunyana però molt ben coneguda i que, tanmateix, sembla que es pot tornar a repetir, si bé amb protagonistes diferents. Fetes les oportunes excepcions, ens temem que la tràgica dicotomia seria perfectament aplicable avui mateix a l'Orient Mitjà entre dos nois de la mateixa edat, però diferent origen. Per exemple, israelià i àrab, o àrab i israelià, un dels quals potser es podria veure constrenyit, com l'alemany de rància estirp que imagina Uhlman, a ocultar el seu amic de l'ànima a la seva pròpia família per no haver d'avergonyir-se del seu origen . De la mateixa manera que el pare d'un d'ells, fidel a l'origen, la terra i la llengua, de les quals se sent inexplicable i injustament exclòs, podria veure's abocat a una decisió fatal com a única sortida honorable a la seva situació.

Joan Arqué, que no sabem molt bé per què suggereix al text de presentació un cert paral·lelisme amb la intolerància homòfoba -hi ha intolerància, per descomptat, però no aquest tenor-, ha dirigit “L'amic retrobat” (teatre Goya) amb gran austeritat de mitjans, però amb una imaginativa estructura dramàtica de Josep Maria Miró que permet situar el personatge protagonista en dues etapes diferents de la seva vida a través de la interpretació de dos actors diferents. Un d'ells, el que l'encarna durant l'edat madura, al mateix temps transmutat en altres papers circumstancials que va alternant amb la seva funció principal. Es produeix, per tant, un salt reiterat i ininterromput de temps cronològics que pot confondre inicialment l'espectador fins que queda clar què és exactament el que passa i qui és a cada moment el personatge que correspon interpretar a cada actor perquè “L'amic retrobat” és una obra enterament masculina que interpreten Jordi Martínez, Quim Ávila i Max Grosse Majench.

Extrapolat el temps històric i aplicat el drama a la seva intemporalitat, la vigència del text d'Uhlman és indubtable. Encara que els protagonistes de la història no siguin, sens dubte, els mateixos de llavors. Per sort, l'autor va voler culminar el text amb un missatge esperançador perquè en efecte, al final resulta que l'amic perdut acaba sent retrobat en el bon camí, encara que només en el record. Podria passar el mateix en un cas anàleg del temps present? Sha Allah!