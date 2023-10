Matthew Perry, al llarg de la seva carrera, va enfrontar desafiaments personals i problemes de salut, inclosa una addicció a l'alcohol i les drogues, així com una greu malaltia que va amenaçar la vida el 2018.

La mort de Matthew Perry, coneguda pel seu paper com a Chandler Bing a la icònica sèrie 'Friends', ha commocionat els seus seguidors i el món de l'entreteniment. L'actor de 54 anys va ser trobat sense vida dissabte a la tarda a la seva residència de Los Angeles. Tot i que els serveis d'emergència van respondre a una trucada a les 16.00 hores, lamentablement, no van poder fer res per ell. La Policia de Los Angeles ha iniciat una investigació sobre la seva mort, tot i que fins ara no s'han trobat evidències d'activitats criminals.

Segons informes del medi nord-americà TMZ, s'especula que Perry podria haver patit un atac cardíac després de fer exercicis físics al matí de la seva mort. Pel que sembla, després d'una partida de 'pickball', un esport que combina elements de tennis, pàdel, bàdminton i tennis de taula, va enviar el seu assistent a fer una tasca i va ser aquesta persona qui el va trobar inconscient en tornar, dues hores més tard , abans de trucar als serveis d'emergència.

La fama global de Matthew Perry va arribar amb el seu personatge de Chandler Bing a 'Friends', una sèrie que es va emetre durant deu anys i que encara té milions de seguidors a tot el món. Tot i el seu reeixit pas per la televisió, Perry va enfrontar els seus propis desafiaments personals i de salut al llarg de la seva vida. Segons va relatar al seu llibre de memòries, el 2018 va patir una greu afecció de salut que el va mantenir en coma durant dues setmanes i el va obligar a viure amb una bossa de colostomia durant nou mesos.

Pel que fa a la seva vida sentimental, Perry va tenir diverses relacions amb figures del món de l'entreteniment, incloent Julia Roberts, Yasmine Bleeth, Neve Campbell, Lauren Graham i Lizzy Caplan. El 2019, va començar una relació amb Molly Hurwitz, una agent literària de 27 anys, amb qui es va comprometre el 2020, encara que la parella finalment va trencar el seu compromís mig any després.

La notícia de la mort de Matthew Perry ha generat un profund pesar entre els seus seguidors i col·legues de la indústria de l'entreteniment, recordant l'actor pel seu paper icònic a 'Friends' i el seu impacte en la cultura popular durant dècades.