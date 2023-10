Foto: Europa Press

Big C , el centre més gran dedicat a l'entreteniment digital i els videojocs del sud d'Europa, i Fluge , corporació empresarial del sector audiovisual líder a Espanya i una de les més importants d'Europa, han arribat a un acord de col·laboració per continuar impulsant el sector de l'entreteniment a Barcelona . L'objectiu comú de totes dues firmes és crear un espai únic a la ciutat comtal dedicat a l'entreteniment, els esdeveniments, la creació de contingut, l'apoderament dels joves i la formació.

L'acord, en què també participarà l'escola tècnica d'espectacle Trade Formació (pertanyent a Fluge), pretén fer un salt de qualitat a l'àmbit de l'entreteniment a Barcelona. Després de més de 30 anys d'experiència al món audiovisual, Fluge es converteix en el proveïdor tecnològic del projecte i podrà aportar a Big C tota la seva expertesa i eines per créixer.

Aquest partnership permetrà a Big C incorporar també tota l'experiència de Fluge i tot el bagatge de Trade Formació a l'àmbit de la formació acadèmica relacionada amb l'espectacle. Veterania, coneixement i solucions al servei de Big C, centre referent dels eSports que permetrà fer daquest espai un lloc únic per viure tota mena dexperiències audiovisuals.

El primer curs, d'il·luminació i vídeo es va fer dilluns passat 23.