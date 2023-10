Festival Acròbates / Hospitalet de Llobregat

Del 2 al 25 de novembre, L’Hospitalet s’omplirà de música i poesia amb la divuitena edició del Festival Acròbates. La paraula serà el fil conductor d’una programació diversa, inclusiva, compromesa i per a tots els públics. Una quarantena de propostes, entre les quals s’inclouen recitals i vermuts poètics, taules rodones i espectacles inèdits, expressen la singularitat d’aquest festival.

L’espectacle Xaranga i versos contra la censura (2 de novembre), de la mà dels poetes José Arcenegui, Lola Nieto, Olza Olzeta i la banda de jazz The Swing Cavaliers Marching Band donarà el tret de sortida al festival amb un itinerari de poesia i música pel centre de L’Hospitalet.

Una vegada més, el festival s’omplirà de propostes musicals. Amb l’afany de recordar la figura i la poesia de Pau Riba, l’Orquestra Fireluche (4 de novembre) presentarà en directe els dos treballs discogràfics signats amb el gran poeta: Ataràxia i Segona florada. L’espectacle Mixtura (19 de novembre) fusionarà la veu de Mercè Sampietro i la música d’Eduard Iniesta al servei dels versos de Brossa, Margarit o Estellés. I el menorquí Cris Juanico presentarà M’enroca (24 de novembre), un nou disc que proposa un recorregut musical intimista.

Els vermuts poètics seran espais de reflexió i conversa a les biblioteques de L’Hospitalet. Cal destacar La capacitat de ser dos (4 de novembre), una conversa entre Mari Chordà, una de les veus més importants de la cultura catalana de les últimes dècades, i la historiadora i crítica d’art Elina Norandi.

Aquesta divuitena edició és també un homenatge a la figura de Federico García Lorca i la llibertat d’expressió, a qui es dedica el cartell i un espai especial en la programació. El taller d’escriptura creativa “Los paisajes de Federico” (4 de novembre), amb José Arcenegui, ens aproparà la poesia de Lorca d’una manera amena i creativa.

En el vessant teatral, l’actor Pepe Viyuela, acompanyat del baríton Luís Santana, presenten La risa en verso (5 de novembre), un recital d’humor mitjançant una selecció de fragments i relats dels grans escriptors de la literatura espanyola amb la visió d’un dels actors més estimats de l’escena nacional. A més, Alberto San Juan i la banda presentaran Nueva York en un poeta (17 de novembre), un espectacle que reprodueix el text i la poesia crítica contra el capitalisme que Lorca va pronunciar fa gairebé un segle i que manté una llum plenament actual. Dafnis Balduz i Jaume Madaula encarnaran a l’obra El ring (23 de novembre) el duel entre els poetes Gabriel Ferrater i Salvador Espriu.

A l’acte de cloenda al Teatre Joventut, la cantautora Christina Rosenvinge (25 de novembre) presentarà Los versos sáficos, un nou disc on recupera els versos i el geni de la poeta Safo.

Aquest any, el festival fa una aposta especial per la programació familiar. La programació d’Acròbates Kids es podrà veure a l’Auditori Barradas, al Centre Cultural Santa Eulàlia i a totes les biblioteques de la ciutat. Suma dotze propostes entre activitats, tallers, recitals i concerts especials per a nens i nenes.

El Festival Acròbates adopta diferents formats perquè la música i la poesia arribin a tota mena de públics. Recitals poètics, tallers, teatre, exposicions, concerts, vermuts poètics i propostes familiars es presentaran en equipaments municipals, però també en espais privats de la ciutat. Són espectacles de petit i gran format que tenen acollida al Teatre Joventut i l’Auditori Barradas, concerts a L’Oncle Jack i altres propostes que acolliran espais com l’Espai Llavors.