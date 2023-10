La 38a edició dels Premis Goya ja té presentadors. Ana Belén, Javier Ambrossi i Javier Calvo conduiran els Goya 2024, que es lliuraran el 10 de febrer a la Fira de Valladolid. El president de l'Acadèmia, Fernando Méndez-Leite, va revelar aquest dilluns en un acte a la institució que el trio, que treballarà junt per primera vegada, assumeix el repte de posar-se al capdavant dels Goya.

Ana Belén, Javier Calvo i Javier Ambrossi @ep

En una trobada amb els mitjans, Ana Belén, Ambrossi i Calvo van compartir com afronten aquesta cerimònia, que és “un privilegi i un honor” liderar, en les pròpies paraules.

“Ho fem des de l'amor i respecte a una professió que es mereix un homenatge cada any. Tant de bo puguem transmetre això” , va assegurar Ambrossi. “De petit mirava la gala dels Goya i era un somni formar-ne part. He vist Ana Belén de nen, les seves pel·lícules... és una inspiració. Presentar-la amb una musa com ella és un somni”, va corroborar Calvo.

I, flanquejada per ells, Ana Belén va dir sí al repte de conduir els Goya. “En aquesta professió contínuament t'estàs llençant a la piscina. Aquest any tenim una collita de cine espanyol boníssima, amb un discurs tan personal cada pel·lícula… quina meravella poder estar presentant això”, va celebrar l?actriu.

Tots tres van fer gala de la seva complicitat i coneixement de gales anteriors i van prometre una cerimònia divertida, en què volen involucrar-se i deixar la seva marca. “Intentarem aportar tot el que ens deixin, sempre m'he imaginat quina seria la meva gala dels Goya somiada” , va explicar Calvo.

“Ens costa molt no involucrar-nos cent per cent en tot allò que fem. Intentarem bolcar la nostra manera de pensar i el que ens agrada”, va postil·lar Ambrossi, que es posa una meta musical: “en aquest punt estem començant a compartir idees, hi ha moltes coses que no sabem encara, però no m'agradaria acabar aquest somni sense cantar tots tres junts”.

Els presentadors van apostar per “l'espontaneïtat del moment”, davant dels esquetxos guionitzats, i tenen clar quina sensació els agradaria viure la nit del 10 de febrer. “Esperem passar-nos-ho bé, gaudir-la i viure-la amb els nostres companys”, van desitjar.

Reconeguda per l'Acadèmia amb el Goya d'Honor el 2017 per tota la seva trajectòria, Ana Belén ha optat cinc vegades als Goya, quatre a Millor Actriu Protagonista i una a Direcció Novell. Rostre imprescindible del nostre cinema, l'actriu, la directora i el cantant ha brillat al llarg de la seva carrera en cinema, teatre i televisió. Ara està immersa a la gira de teatre de Romeu i Julieta desperta… d'EL Petschinka, i ha estrenat recentment la sèrie Un conte perfecte.

Nominats al Goya a Millor Direcció Novell i Millor Guió Adaptat per La llamada, pel·lícula basada en el seu musical homònim, el tàndem creatiu de Javier Ambrossi i Javier Calvo és responsable també del fenomen de Paquita Salas i la sèrie Veneno. El seu darrer treball és La mesías, que es va presentar a la Secció Oficial del Festival de Sant Sebastià.

Per segon any consecutiu, Gestmusic (Banijay Iberia), una de les principals productores de continguts televisius d'Espanya assumeix la producció de la gala dels Premis Goya 2024, un esdeveniment que dirigiran Tinet Rubira i Ángel Custodio.