El Festival Django engega una nova edició amb actuacions del 6 al 12 de novembre a L’Hospitalet i a Barcelona. Es tracta de l’únic festival dedicat al jazz manouche i a la figura de Django Reinhardt del país que aposta per donar a conèixer aquest estil tot convidant músics històrics.

El festival donarà el tret de sortida a L’Hospitalet a l’Auditori Barradas amb el jazz manouche provinent de Còrsega. Així, Fanou Torracinta Quartet (10 de novembre) visitarà per primera vegada el festival per presentar un nou àlbum, Gipsy guitar from Corsica vol.2. Aquest jove guitarrista desplega un repertori basat principalment en composicions pròpies, les quals respecten la tradició musical del jazz manouche, però, alhora, mostren la influència de la música tradicional de Còrsega.

Per continuar, destaca la presència d’Hono Winterstein, considerat un dels músics que defineix una manera d’interpretar i d’entendre el jazz manouche. Winterstein torna a visitar el festival per presentar Carta Blanca, un homenatge a la comunitat manouche que vol destacar la importància de la base rítmica com a marca d’identitat de l’estil. Winterstein (guitarra rítmica) estarà acompanyat de Diego Imbert (contrabaix) i altres músics de la comunitat manouche francesa que ell mateix ha seleccionat. L’actuació serà el dissabte 11 de novembre al Teatre Joventut.

Des dels seus inicis, el Festival Django ha apostat per la formació, entenent el jazz manouche com una eina pedagògica. És per això que en aquesta edició els músics que visiten el festival presenten nou classes magistrals adreçades principalment a guitarristes, violinistes i contrabaixistes. I, també el marc de les activitats paral·leles, fins al 8 de novembre les biblioteques de la ciutat acullen concerts acústics de petit format a càrrec de l’alumnat i professorat de l’Escola Municipal de Música – Centre de les Arts (EMMA) de L’Hospitalet.

Per acabar, The Django Orchestra, liderada pel músic hospitalenc Albert Bello, presentarà el seu nou repertori i una posada en escena sorprenent. La formació barreja la sonoritat de la big band de jazz amb els instruments de corda clàssica i la guitarra manouche com a protagonista. En aquesta edició presenten una tria acurada sota els arranjaments de Sergi Vergès, que també dirigirà l’orquestra. Un homenatge al mestre Django Reinhardt que es podrà veure el diumenge 12 de novembre al Teatre Joventut.

El Festival Django L’Hospitalet neix l’any 2010 com a homenatge al guitarrista Django Reinhardt en l’any del centenari del seu naixement. Al llarg d’aquests tretze anys s’ha convertit en una trobada de referència de músics i amants del jazz manouche d’arreu del món. L’EMMCA, l’única escola al món amb una oferta pedagògica en jazz manouche per a infants, joves i adults, impulsa aquest certamen anual.