El festival se celebra aquest cap de setmana / Ajuntament Hospitalet

EI CREA L'H, el festival de la comunitat artistica del Districte Cultural de L'Hospitalet, celebra la seva setena edició els dies 4 i 5 de novembre. Professionals de les arts visuals, del disseny i de la música mostren durant dos dies intervencions artistiques de nova creació en diferents espais autogestionats de L'Hospitalet.

Mireia Mascarell, coordinadora del districte Cultural de l'Hospitalet ha afirmat que des de l'Ajuntament "impulsem que tot el que es gesta i es crea des de baix es pugui dur a terme. Fem una tasca d'acompanyament". L'Ajuntament ofereix tot el suport i acompanyament perquè artistes, col·lectius espais puguin idear, conceptualitzar, produir i presentar les seves obres i intervencions artístiques d'aquest festival fet de baix a dalt (bottom up), amb un format i una metodologia de treball que vol situar els agents artístics del Districte Cultural L'H en el centre d'atenció i d'interès.



"Com Ajuntament hem intentat que la força cultural és tot el que feu des de baix. Sou una eina clau per projectar tot el que està passant a Hospitalet", ha afirmat Mascarell. En el mateix sentit, s'ha manifestat Albert Mercadé, Director Artístic del Festival CREA: "El millor de la creació contemporània està aquí Hospitalet".



"El CREA vol fer el triangle entre espais independents, comissaria i artistes per posar al centre la creació contemporània", ha explicat Mercadé. A més a més, ha explicat el canvi que ha patit el Festival des del seu inici fins ara: "Quan va començar el 2017 era una trobada professional. Ara estem en un altre moment. El format CREA no creava. Havíem de donar la veu als artistes i comissaris. Crear coneixement artístic".



Mascarell també ha destacat el canvi de rumb que va prendre el festival amb el pas de les edicions. "Hem tingut la intel·ligència de veure que és el que hi ha Hospitalet i el que ens pot ajudar a projectar la ciutat", ha afirmat. Així mateix, també ha afegit que "és un projecte molt complex. No diré que ha estat fàcil. No conec cap festival que tingui la singularitat d'haver estat fer des de baix. Això ens ha permès anar construint cap a dalt".

El festival aplegará uns 30 artistes / Ajuntament Hospitalet

EI CREA L'H permet que artistes i curadors s'aliin per treballar plegats sobre la base de les afinitats, amb la finalitat de generar projectes site-specific, vinculant també espais creatius del territori. Aixi, es produeix una proposta transversal entre artistes-comissaris-espais, que creen connexions inèdites, que oxigenen i mostren el teixit creatiu de l'escena artistica de la ciutat.

En aquesta edició, crítics i curadors proposen, conjuntament amb artistes de la ciutat, projectes i intervencions basades en les seves inquietuds, desitjos i afinitats. D'aquesta manera neixen deu propostes expressades mitjançant arts vives i eclèctiques; noves sonoritats; pintura expandida; transmatèria, cocreació social; concerts performàtics; vàlvules, turbines i mosques; ciberpunk, spokenword; metaescultura; al·lucinacions fimiques, poesia urbana, i fotografia empoderada.

El col·lectiu de dissenyadors i creatius Sociedad 0, Premi Ciutat de Barcelona 2021 en la categoria d'arquitectura, urbanisme i disseny, ha creat el nexe d'unió entre els diferents espais. Es tracta d'una intervenció amb materials industrials duta a terme davant dels edificis on es troben els espais de creació, i aquesta repetició formal crea un lligam conceptual entre els diferents espais.

El Districte Cultural de L'Hospitalet

El Districte Cultural és un projecte estratègic de ciutat que té la cultura com a motor de transformació i de creixement social i econòmic, per convertir L'Hospitalet en una ciutat capdavantera de l'àrea metropolitana. La creativitat, el talent i la innovació en són els protagonistes.

És un espai obert a tothom, en constant transformació, on treballen i conviuen creadors, emprenedors, artistes i ciutadans, i amb gran potencialitat per la seva localització dins l'àrea metropolitana.

Al Districte Cultural hi ha estudis d'artistes i creatius, locals d'assaig i de música en viu, galeries d'art, espais de producció audiovisual, estudis de disseny. arquitectura i publicitat, tallers de disseny de moda i de joies, etc. La majoria estan instal·lats en espais industrials en desús i antics tallers dels barris i cobreixen diferents fases de la cadena de producció cultural: formació, creació, producció, difusió i distribució.

Actualment, compta amb més de 500 agents, que se sumen als més de 30 equipaments de la ciutat, i als gairebé 60 festivals que se celebren (molts d'ells metropolitans), a banda dels llocs d'interès de la ciutat, els espais de restauració i cuina creativa, o les associacions culturals locals.

Un cap de setmana, nou espais, deu intervencions artistiques i més de 30 artistes i col·lectius implicats

Del 4 al 5 de novembre del 2023, es podran veure les següents intervencions

Turbina: Joan Bennassar, amb Drácula com a curadors (Alex Palacin i Mónica Planes), transformen l'espai en una turbina, a través d'una cadena d'al·lucinacions escultòriques i filmiques A l'Almacén Bahia (rambla de la Marina, 456, 41 pis). Dissabte, 4, d'11 a 13 hide 17 a 20 h, i diumenge 5, de 12. a 15 hi de 17 a 19 h.

Perimetre de seguretat: Isabel Servera, amb Pilar Cruz com a curadora, exerceixen de válvula de transmissió entre sabers materials artesanals i urbans. A Fase (avinguda del Carrilet, 183). Dissabte, 4, d'11 a 13 h i de 17 a 20 hi diumenge, 5, de 12 a 15 h i de 17 a 19 h.

MSP1: Marc Sparfel és pura transmatéria al TPK, a cura de Jordi Garrido. MSP1 proposa una mirada sobre l'última linia de treball de l'artista. Al TPK. Art i Pensament Contemporani (avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44). Dissabte, 4, d'11 a 13h i de 17 a 20 h, i diumenge, 5, de 12 a 15 h i de 17 a 19 h

Passenger Tales Cicatrices: Núria Prieto cedeix la càmera a victimes de la violència de gènere, que es transformen des de l'empoderament creatiu mostren la seva mirada a l'espai de Plaudite Teatre. A l'Edifici Freixas (carrer de la Glória, 7), Dissabte, 4, d'11 a 15 hi de 17 a 20 h, I diumenge, 5, de 12 a 13 h i de 17 a 19 h.

Jaleos y Manduca. Las moscas no van al mármol: Es tracta d'una gran acció comunitària que transita a través de la gastronomia, la performativitat, recitals veinals i una mosca que aleteja durant la festa. A la plaça de Sant Jordi. Amb la participació del Moskamot de Santa Eulàlia. Dissabte, 4, de 12 a 17 h. Punt de trobada: plaça de l'església de Santa Eulàlia de Provençana.

Oficina de territorios perdidos y encontrados: Renata Gelosi i Mathias Klenner, amb la curadoria de Lolo&Sosaku i La Infinita, proposen una performance sonora multicanal dins de l'antiga fàbrica de La Veloz, a partir de la instal·lació "De la Tierra", de Lolo & Sosaku. A La Veloz (carrer de la Riera dels Frares, 23), Dissabte, 4, de 16 a 17 h.

AHORA MÁS QUE NUNCA. Diarios intimos 80% BAUL: un musical sobre la vida als barris i els extraradis de les ciutats creat a partir dels diaris intims de l'artista Raúl Páez (1995, L'Hospitalet). A El Pumarejo (avinguda del Carrilet. 187. nau 4). Dissabte, 4, a les 20.30 h.

Figura satèl·lit La pintora Rita Sala, acompanyada de Margot Cuevas, transita a través de la pintura per establir relacions i tensions entre el subjecte i l'espai. Raccoon Projects (carrer de Salvador, 22). Dissabte, 4, d'11 a 13 h i de 17 a 20 h, i diumenge, 5, de 12 a 15 hi de 17 a 19 h.

9NOVES: Sociedad 0 farà la conducció itinerant pels espais del CREA, amb la curadoria de Carolina Olivares. A l'exterior dels diversos espais participants. 4 i 5 de novembre.

Rise Above: combina la dinàmica histrionica de la paraula parlada de Lydia Lunch, un dels gèneres interpretats més polèmics, amb la improvisació i el virtuosisme sensacional d'lan White per crear una vetllada poètica i musical, tan intima com provocativa. A la Sala Zowie (passatge de Can Politic, 13). Diumenge, 5, a les 20 h