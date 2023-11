A més del seu treball a la televisió, el periodista va ser corresponsal a Alemanya i els Estats Units, així com un prolífic autor amb més de vint llibres publicats.

José María Carrascal, eminent periodista amb una il·lustre carrera al món de la comunicació, ens va deixar aquest divendres a l'edat de 92 anys, segons ho va informar en primícia el diari ABC. Carrascal, una figura emblemàtica a les pàgines d'aquest diari i col·laborador actiu fins fa pocs dies, va ser trobat sense vida per un amic, que ràpidament va donar avís als serveis d'Emergència. La notícia de la seva mort va ser confirmada pels metges del Summa.

A la dècada dels anys 90, Carrascal es va erigir com un dels presentadors de notícies més populars a la televisió, especialment a Antena 3. Durant el seu temps en aquesta cadena, va desplegar el seu talent al capdavant del noticiero "Noticias de la noche" des de 1990-1997, conquerint a l'audiència amb el seu estil inconfusible en l'horari nocturn. Més enllà de la seva reeixida carrera televisiva, Carrascal també va exercir com a corresponsal a Alemanya i els Estats Units, i es va destacar com a prolífic escriptor amb més de vint llibres publicats. Entre les seves obres més reconegudes figura la novel·la Groovy, que ho va fer mereixedor del prestigiós Premi Nadal el 1972.

Al llarg de la seva vida professional, José María Carrascal va acumular nombrosos premis i distincions, incloent-hi el Premi Ciutat de Barcelona, el Premi Mariano de Cavia, el Premi d'Antena d'Or de Televisió, el Premi Nacional Emilio Romero-Periodista de l'Any el 1992 , el Premi Periodista Audiovisual (1993-94) atorgat per l'Associació Nacional d'Informadors Gràfics i, el 2021, el darrer dels seus guardons, el Premi Luca de Tena. El seu llegat al periodisme i la literatura deixa una empremta inesborrable en la història de la comunicació a Espanya.